Alrededor de 800 personas participan en Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación” en Mérida

Como parte de la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fomentar el pugilismo en el país, este domingo por la mañana se realizó la Clase Nacional de Boxeo "Puños de Transformación".

Este evento tuvo como sede el Gimnasio Polifuncional y por poco más de una hora alrededor de 800 personas se activaron y aprendieron el arte del deporte de los puños.

Noticia Destacada Torneo “Sangre de Campeón” está listo: todos los boxeadores superan la báscula en Mérida

El Programa se divide en tres partes, la primera fue en distintos gimnasios donde se dio calentamiento a niños y jóvenes, el segundo es la clase que se realizó a la.par en las 32 entidades federativas y el tercero es hacer que más personas comiencen la práctica de esta disciplina.

Se dijo que se busca dar becas de hasta nueve mil 500 pesos a jóvenes promesas de este deporte para apoyarlos en su preparación, a cambio, ellos deben de dar clases a niños en busca de hacer un gran semillero de más de 100 mil boxeadores.