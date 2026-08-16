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Alrededor de 800 personas participan en Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación” en Mérida

La estrategia busca fomentar la práctica del boxeo entre niños y jóvenes, además de respaldar a nuevos talentos con becas de hasta 9 mil 500 pesos.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

16 de ago de 2026

1 min

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La clase de boxeo se realizó de manera simultánea en las 32 entidades federativas
La clase de boxeo se realizó de manera simultánea en las 32 entidades federativas / Marco Sánchez Solís

Como parte de la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fomentar el pugilismo en el país, este domingo por la mañana se realizó la Clase Nacional de Boxeo "Puños de Transformación".

Este evento tuvo como sede el Gimnasio Polifuncional y por poco más de una hora alrededor de 800 personas se activaron y aprendieron el arte del deporte de los puños.

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El Programa se divide en tres partes, la primera fue en distintos gimnasios donde se dio calentamiento a niños y jóvenes, el segundo es la clase que se realizó a la.par en las 32 entidades federativas y el tercero es hacer que más personas comiencen la práctica de esta disciplina. 

Se dijo que se busca dar becas de hasta nueve mil 500 pesos a jóvenes promesas de este deporte para apoyarlos en su preparación, a cambio, ellos deben de dar clases a niños en busca de hacer un gran semillero de más de 100 mil boxeadores.

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