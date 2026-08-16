Yucatán supera la media nacional de policías por habitante; mujeres tienen baja presencia

Yucatán se colocó en el quinto lugar nacional en disponibilidad de policías estatales por habitante, con una tasa de 1.6 elementos por cada mil habitantes, superior al promedio nacional de uno por cada mil. Sin embargo, la corporación estatal mantiene una baja participación femenina y concentra a más de la mitad de sus elementos en labores de reacción, por encima de las tareas preventivas.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026, publicados por el Inegi, sólo Tabasco, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas registraron una mayor disponibilidad de policías por población que Yucatán.

Al cierre de 2025, las instituciones de seguridad pública estatales contaban con 5 mil 519 personas adscritas. De ellas, 4 mil 321 eran hombres, equivalentes al 78.3 por ciento, y mil 198 eran mujeres.

La participación femenina quedó por debajo del promedio nacional de 26.7 por ciento y ubicó a Yucatán entre las entidades con menor presencia de mujeres. Sólo Campeche (20.4%) y Sinaloa (18.5%) registraron proporciones inferiores.

El perfil operativo de la corporación también marca una diferencia frente al comportamiento nacional. En Yucatán, el 55.7% del personal realizó funciones de reacción, mientras que apenas el 34.9% se dedicó a labores de prevención.

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A nivel nacional, la relación fue prácticamente inversa: 53.9% del personal policial estatal realizó funciones preventivas y 15.7% de reacción.

Labor de inteligencia

La investigación también tiene mayor peso en Yucatán. El 10.4% de los elementos desempeñó este tipo de tareas, frente al 2.8% registrado en el país. En contraste, sólo 0.7% participó en tareas de proximidad social, muy por debajo del 8.9% nacional.

El Inegi precisa que estas funciones no son excluyentes, por lo que un mismo policía pudo desempeñar más de una actividad.

En recursos, Yucatán destinó alrededor de 4 mil 327.6 millones de pesos a la seguridad pública estatal durante 2025, uno de los presupuestos más altos del país y el mayor entre las tres entidades de la Península.

En conjunto, las instituciones estatales de seguridad ejercieron 108 mil 32 millones de pesos en el país, mientras que la Guardia Nacional utilizó otros 28 mil 126 millones. El gasto conjunto de las corporaciones estatales, sin considerar a la Ciudad de México, aumentó 5.6% en términos reales respecto de 2024.

Pese al nivel de recursos y a la disponibilidad de agentes, Yucatán registró una fuerte caída en la formación de nuevos policías.

Durante 2025 ingresaron apenas 135 personas a los programas de formación inicial, contra 303 de un año antes. La reducción fue del 55%. Además, egresaron 107 cadetes y se registraron 28 deserciones, mientras que en 2024 habían concluido 213 y desertado 90.

En las calles, las corporaciones realizaron durante 2025 un total de 18 mil 112 puestas a disposición ante las autoridades competentes. De esa cifra, 14 mil 12 correspondieron a faltas cívicas (77.4%) y 4 mil 100 a presuntos delitos (22.6%).

Pocas armas aseguradas

El sistema de emergencias 911 recibió 499 mil 29 llamadas durante el año.

Yucatán registró cifras mínimas en algunos de los indicadores relacionados con armas y enfrentamientos. Sólo se reportó el aseguramiento de 15 armas de fuego durante 2025 y ningún aseguramiento de hidrocarburos.

El dato más contundente se da en los enfrentamientos: Yucatán fue una de seis entidades —junto con Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango y Tlaxcala— donde no se reportó ningún choque entre personal de seguridad pública y civiles armados durante 2025.

A nivel nacional, en cambio, se contabilizaron 830 enfrentamientos de este tipo.