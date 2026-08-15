Semarnat avala el primer cementerio marino de México; estará entre Cancún e Isla Mujeres y creará hábitats para diversas especies

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto "Mare Santuario del Mar", que busca ser el primer cementerio marino en México.

Este proyecto, que se ubicará entre Cancún e Isla Mujeres, incluye la instalación de 700 estructuras de concreto Reef Ball que simularán arrecifes artificiales y fomentarán la biodiversidad marina. El plan tiene un costo estimado de 4 millones 574 mil pesos.

La iniciativa no solo ofrece una alternativa ecológica para el destino final de cenizas humanas, sino que también contribuye a la conservación y restauración de los ecosistemas marinos de la región, consideró la presidenta del Colegió de Biólogos de Quintana Roo, Patricia Ocaña Luna.

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De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Semarnat, el promovente es Capillas y Cementerios del Norte, S.A.P.I. de C.V. El proyecto contempla el depósito de una “Perla Memorial”, formada por una mezcla de cemento y cenizas de restos humanos procesados, en un ambiente marino que busca generar vida y conservar los restos en un hábitat natural y sostenible.

Se instalarán 700 estructuras tipo Reef Ball del modelo Mini Bay Ball en tres polígonos cuya superficie total es de 343 mil 296 metros cuadrados (34 hectáreas).

Las estructuras ocuparán entre 595 y 737 metros cuadrados, equivalentes a entre 0.17 y 0.21 por ciento del área total seleccionada. Se colocarán a una distancia de la línea de costa de entre 700 metros y 1.9 kilómetros, entre el canal de navegación de Puerto Cancún y el canal de salida del puente Calinda del Boulevard Kukulcán.

El monto de inversión incluye la compra de las estructuras de concreto, cuyo costo unitario es de alrededor de 2 mil pesos, así como su inmersión y otras actividades del plan de inversión.

La duración del proyecto se estima en cientos de años, considerando la vida útil de las estructuras Reef Ball. El periodo de preparación del sitio y construcción se prevé en siete años, con colocación gradual conforme a la demanda del servicio.

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El material de las estructuras estará diseñado para que el coral se adhiera y genere más vida marina, las cuales están fabricadas en una sustancia con un pH similar al del agua de mar. En esos puntos se colocarán los dispositivos que albergarán las cenizas humanas.

“Son estructuras de concreto de alta resistencia y amigables con el medio ambiente, que fueron diseñados para imitar las funciones de los arrecifes y conformar un hábitat natural, ya que al tener una superficie porosa es un sustrato ideal para la fijación de algas, esponjas, corales, etc., y dado que su diseño es hueco, proporciona refugio a una gran diversidad de especies” (sic), promete el estudio técnico especialista.