SICT concluirá en octubre y noviembre obras viales estratégicas en Quintana Roo, ¿cuáles son?

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Quintana Roo, llevará a cabo durante el segundo semestre del 2026 un conjunto de obras estratégicas de infraestructura carretera, conservación e infraestructura social.

Las obras del distribuidor vial Kukulcán y la modernización del ramal a Javier Rojo Gómez quedarán concluidas en octubre y noviembre, respectivamente. La inversión conjunta para ambos proyectos asciende a 583.8 millones de pesos, informó la dependencia federal.

El distribuidor vial Kukulcán requerirá una inversión de 484 millones de pesos y contempla una longitud de 1.92 kilómetros, de los cuales 700 metros corresponden a una estructura elevada.

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De acuerdo con el Centro SICT Quintana Roo, esta obra fortalecerá la movilidad hacia la zona hotelera y mejorará la conectividad para más de 1.3 millones de habitantes, además de los 20 millones de turistas que visitan anualmente este destino.

En noviembre concluirán también los trabajos de modernización del ramal a Javier Rojo Gómez, que tendrá una longitud de 4.6 kilómetros y una inversión de 99.8 millones de pesos. Su apertura a la circulación está prevista para ese mismo mes.

Por otra parte, empresarios expresaron preocupación por las limitaciones en la planeación urbana, la provisión de servicios básicos y una posible sobreoferta de vivienda turística y espacios comerciales, de acuerdo con el más reciente reporte del Banco de México (Banxico) sobre las economías regionales.

La carretera en el sur de Quintana Roo comprenderá una longitud de 4.6 kilómetros / POR ESTO!

Banxico informó que durante el primer trimestre del 2026, la región sur del país enfrentó desafíos relacionados con la planeación urbana, industria de la construcción y actividad petrolera; sin embargo, también identificó oportunidades en sectores como la vivienda social y manufactura.

En el caso de Quintana Roo, el informe señala que continúan las obras de la etapa final del Puente Nichupté. Asimismo, empresarios consultados manifestaron inquietud por las deficiencias en la planeación urbana, la disponibilidad de servicios básicos y una posible saturación del mercado de vivienda turística y espacios comerciales.

En materia petrolera, el Banco de México indicó que la falta de nuevos proyectos de inversión y de licitaciones en la cuenca de Campeche continúa limitando el crecimiento del sector. No obstante, reconoció un incremento en las labores de mantenimiento y desarrollo de infraestructura en la región.

El Banco de México reconoció el incremento en el desarrollo del equipamiento urbano. / POR ESTO!

También identifica un aumento en la demanda de productos plásticos destinados a las actividades agropecuarias y comerciales en la Península de Yucatán, impulsado por estándares de exportación más estrictos para el embalaje de alimentos.

El reporte, elaborado con información disponible al 15 de junio del 2026, concluye que el entorno económico del sur del país continúa enfrentando desafíos derivados de factores internos e internacionales, aunque mantiene oportunidades para impulsar el crecimiento regional durante los próximos meses.