Trailer derriba ocho postes y daña vehículos estacionados en la avenida Bonampak de Cancún

Un aparatoso accidente se registró en la avenida Bonampak, en donde un tráiler que transportaba una maquinaria pesada derribó ocho postes y ocasionó daños en aproximadamente 6 vehículos estacionados en la calle Cazón, en la Supermanzana 3.

Los primeros reportes indicaron que la parte superior de la maquinaria se enredó en los cables que atravesaban la avenida Bonampak y la tensión que generó en las líneas mientras avanzaba, provocó la caída de alrededor de ocho postes de madera.

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El accidente fue reportado a las 2 de la tarde de este martes en la avenida Bonampak, en el sentido de la avenida Uxmal hacia la avenida Cobá, justo frente a la entrada de la calle Cazón.

En el momento en que el tráiler arrastró los cables, los testigos del incidente indicaron que se escuchó un fuerte estruendo y uno de los pedazos de un poste de madera salió proyectado del camellón central hacia un vehículo estacionado en la esquina de la calle Cazón.

Los demás postes cayeron a la largo de la calle Cazón, mientras algunas ramas de un árbol se proyectaron junto a un trabajador de un restaurante que se dedica a estacionar los vehículos de los clientes, quien afortunadamente salió a salvo.

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El reporte del percance ocasionó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes constataron que no hubiera un mayor riesgo y no se reportaron lesionados.

En tanto, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y del Instituto de Movilidad de Quintana Roo se hicieron cargo de la detención del operador del tráiler y de la retención de la unidad para los trámites correspondientes, mientras una cuadrilla de trabajadores de una empresa de telefonía inició las reparaciones.