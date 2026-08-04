Tarifa Social MOBI en Cancún: Así puedes obtener tu credencial para la Ruta 27 Puente Nichupté

Las personas adultas mayores, estudiantes y personas con discapacidad ya pueden tramitar de manera gratuita la credencial de la Tarifa Social MOBI, documento que les permitirá acceder a descuentos y beneficios al utilizar la Ruta 27 Puente Nichupté, próxima a entrar en operación en Cancún.

El proceso de credencialización comenzó el pasado 30 de julio y se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, en distintos módulos habilitados en la ciudad. La tarjeta funcionará como medio de identificación dentro del sistema de pago electrónico de la Ruta 27 Puente Nichupté, aplicando automáticamente la tarifa correspondiente a cada usuario.

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Módulos temporales

Los módulos temporales para realizar el trámite se encuentran en:

Soriana Híper Nichupté , Supermanzana 512, Manzana 16, Lote 1, colonia Cecilio Chi. Disponible del 30 de julio al 7 de agosto .

, Supermanzana 512, Manzana 16, Lote 1, colonia Cecilio Chi. Disponible . DIF Estatal , Supermanzana 234, C.P. 77510. Disponible del 30 de julio al 28 de agosto .

, Supermanzana 234, C.P. 77510. Disponible . DIF Municipal, calle 44 Poniente, Manzana 76, Supermanzana 94, C.P. 77517. Disponible del 10 al 28 de agosto.

Módulos permanentes

La credencial también puede tramitarse de forma permanente en:

Delegación Benito Juárez del Imoveqroo , ubicada en Alcatraces 45-C5, Centro.

, ubicada en Alcatraces 45-C5, Centro. IMDAI, en la Supermanzana 2, Manzana 1, Lote 11, locales 1 y 2, sobre la avenida Nader.

Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pueden realizar el trámite de forma gratuita / Especial

¿Quiénes no pagan tarifa?

Las personas con discapacidad podrán viajar sin costo en la Ruta 27 Puente Nichupté, siempre que cuenten con la Tarifa Social MOBI y presenten la documentación que acredite una condición permanente de discapacidad.

Por su parte, los estudiantes a partir de los seis años y las personas adultas mayores accederán a una tarifa preferencial.

Para realizar el trámite, los estudiantes deberán presentar CURP, comprobante de domicilio, constancia de estudios y, cuando corresponda, INE vigente. Las personas adultas mayores deberán presentar INE vigente, comprobante de domicilio y credencial del INAPAM. En el caso de las personas con discapacidad, deberán entregar INE vigente o CURP (si son menores de edad), comprobante de domicilio y un documento oficial que acredite su condición.

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Tarifas

Las tarifas de la Ruta 27 Puente Nichupté serán las siguientes:

Tarifa general: 20 pesos.

20 pesos. Estudiantes: 10 pesos.

10 pesos. Personas adultas mayores: 10 pesos.

10 pesos. Personas con discapacidad: Viaje gratuito.

La Tarifa Social MOBI permitirá que el sistema de pago electrónico identifique automáticamente a los usuarios beneficiarios al abordar las unidades de la Ruta 27 Puente Nichupté, aplicando el descuento o la gratuidad correspondiente.