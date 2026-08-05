Docentes denuncian presuntos adeudos salariales en guardería de guardería Misión del Ángel en Cancún

Docentes y trabajadores de los planteles 1 y 2 de la guardería Misión del Ángel denunciaron el pago incompleto de sus salarios, al señalar que únicamente recibieron mil pesos como anticipo de la quincena, situación que afecta a entre 20 y 25 colaboradores y que, aseguran, se ha repetido en varias ocasiones.

Una maestra, quien solicitó mantener el anonimato, informó a POR ESTO! que tiene poco más de seis meses laborando en la institución y que ésta sería la tercera ocasión en que enfrentan retrasos en sus sueldos. Agregó que empleados con mayor antigüedad afirman que este tipo de incumplimientos son recurrentes.

Noticia Destacada Trabajadores del sector pecuario en Quintana Roo se van a paro por adeudos salariales

Los trabajadores señalaron que, pese a haber vencido la fecha establecida para el depósito de la quincena, no han recibido información precisa sobre cuándo les cubrirán el monto restante, lo que ha generado inconformidad entre el personal.

Padres de familia consultados, quienes también solicitaron reservar su identidad, indicaron que percibieron un ambiente de tensión derivado de los problemas administrativos y expresaron su preocupación por una posible afectación en la calidad del servicio que reciben sus hijos.

De acuerdo con los testimonios, la guardería opera con aproximadamente ocho salones distribuidos en áreas como lactantes, maternales e Integración. Asimismo, afirmaron que la falta de pago ha provocado la salida de algunos colaboradores, entre ellos personal de enfermería del turno vespertino, además de trabajadores de limpieza, cocina y seguridad.

Noticia Destacada Maestros de Escuela Secundaria “Nassim Joaquín Ibarra” en Cancún inician paro laboral por adeudo salarial

Al solicitar una postura de los responsables de la institución, no se obtuvo respuesta. Otras docentes señalaron desconocer los motivos del retraso y manifestaron no estar autorizadas para emitir declaraciones.

Los denunciantes indicaron que ambos planteles, ubicados sobre las avenidas Huayacán y Colegios, enfrentan la misma situación. Añadieron que la reducción de personal ha ocasionado que, en algunos grupos, sólo haya una maestra por salón, mientras permanecen a la espera de que el pago pendiente sea cubierto en los próximos días.