Instalan refugios para proteger a perros de ataques de jaguar en Mahahual

La creciente presión sobre el ecosistema en la costa sur de Quintana Roo ha provocado un fenómeno de interacción cada vez más recurrente entre la fauna silvestre y los asentamientos humanos. En la comunidad costera de Mahahual, la presencia del jaguar en zonas habitadas ha generado alerta entre los pobladores debido a constantes incidentes donde los perros domésticos se han convertido en la presa principal de este depredador.

Ante esta problemática, organizaciones ambientalistas han comenzado a implementar medidas directas de mitigación para salvaguardar tanto a las mascotas como al propio felino.

La agrupación Proyecto Aak Mahahual reportó la instalación y entrega de casitas reforzadas diseñadas especialmente para proteger a los caninos de la zona rural y costera. Esta infraestructura preventiva surge como una alternativa técnica para evitar que los perros queden expuestos durante las noches, momento en que los jaguares se desplazan cerca de las viviendas en busca de sustento.

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Especialistas de la organización explicaron que el desplazamiento del jaguar hacia las áreas pobladas no constituye un comportamiento agresivo natural hacia las personas, sino una respuesta directa a la drástica reducción de su hábitat y a la disminución progresiva de sus presas habituales en la selva.

La fragmentación del territorio provocada por el desarrollo humano, sumada a la cacería furtiva de las especies de las que tradicionalmente se alimenta, ha obligado a este emblemático carnívoro a acercarse a los patios familiares donde los animales domésticos representan una fuente accesible de alimento.

Organizaciones ambientalistas atribuyen el acercamiento de los felinos a la reducción de su hábitat / Fernando Baeza

El proyecto de resguardo canino no solo busca frenar las pérdidas de mascotas y evitar represalias violentas contra el felino, sino que además genera un impacto positivo en la conservación de otras especies de la región.

Al mantener a los perros debidamente resguardados en sus refugios, se impide también que estos deambulen libremente por la franja costera e interfieran de manera negativa con las tortugas marinas durante su temporada de anidación.

Integrantes de las organizaciones involucradas recordaron a la población que el jaguar está catalogado como una especie en peligro de extinción y cuenta con protección legal en México. Reiteraron que estos felinos suelen evitar de forma activa el contacto con los seres humanos y no representan un riesgo de ataque directo para la población. Esta iniciativa de coexistencia comunitaria cuenta con el respaldo y abastecimiento de materiales por parte del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo (IBANQROO).