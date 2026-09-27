Trabajadores de la Uqroo en Cancún exigen reponer elección del sindicato por presuntas irregularidades

Trabajadores sindicalizados del campus Cancún de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo) exigieron reponer el proceso de renovación del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos (Sauqroo), al señalar presuntas irregularidades en la integración de la Comisión Electoral, el registro de candidaturas y la convocatoria, por lo que solicitaron la intervención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl).

Carlos Alberto Jiménez Bandala, profesor investigador de tiempo completo, renunció como escrutador y presentó un escrito en el que expuso los señalamientos. Solicitó al Cfcrl la reposición del procedimiento, la destitución de integrantes de la Comisión Electoral por un supuesto conflicto de interés y la emisión de una nueva convocatoria.

Noticia Destacada Título en mano, pero sin trabajo: Solo 4 de cada 10 egresados consiguen empleo en Chetumal

De acuerdo con su relato, desde el inicio de los trabajos se realizaron observaciones respecto a los plazos de registro y a la decisión de integrar en una sola “planilla paquete” al Comité Ejecutivo, las comisiones autónomas y representaciones de los distintos campus.

Consideró que esta medida restaría autonomía a los órganos de control y favorecería a quienes actualmente controlan la estructura sindical.

También señaló que el asesor jurídico del sindicato informó que la Comisión Electoral debía integrarse únicamente por tres personas, mientras que el resto de los representantes quedaría fuera de las sesiones.

Profesores destacaron que posiblemente se rechazó la opción opositora de Chetumal mediante requisitos restrictivos; consideraron que puede ser un conflicto de interés / POR ESTO!

Otro de los puntos cuestionados corresponde a la denominada “Planilla Dorada”, cuyo registro fue aprobado el 19 de septiembre. Jiménez Bandala indicó que Raúl Humberto Enríquez Jiménez aparece como secretario de la Comisión Electoral en la convocatoria y en una fe de erratas, pero también figura como candidato a representante del Campus Chetumal Salud.

El profesor sostuvo que la Comisión Electoral habría aprobado el registro de esa planilla y rechazado la opción opositora de Chetumal mediante requisitos que calificó de restrictivos. A su juicio, esta situación representaría un conflicto de intereses y afectaría la imparcialidad que, señaló, exige la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, denunció la existencia de un oficio del bufete jurídico del sindicato, fechado el 23 de septiembre, en el que se advierten posibles afectaciones a prestaciones y conquistas laborales, entre ellas el aguinaldo y el incremento salarial del 2027.

Jiménez Bandala consideró que el documento podría constituir una forma de presión hacia los trabajadores.

Los inconformes solicitaron intervención de autoridades para revisar el procedimiento de renovación laboral / POR ESTO!

Ante ello, sindicalizados del campus Cancún llamaron a sus compañeros a no dejarse intimidar y solicitaron la reposición del proceso. También convocaron a los escrutadores de otros campus a no avalar la elección mientras persistan los señalamientos.

Jiménez Bandala responsabilizó a la actual directiva sindical y a sus asesores jurídicos de cualquier represalia que pudiera ocurrir por la exposición de las presuntas irregularidades.

El conflicto refleja diferencias internas entre integrantes del sindicato universitario, quienes demandan que la renovación de su dirigencia se desarrolle bajo condiciones que consideren transparentes e imparciales.