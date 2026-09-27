Campeche registra 15 casos de Covid-19 y nueve de influenza en 2026

Los casos confirmados de Covid-19 e influenza en Campeche se mantienen bajo control y, hasta el momento, no han generado complicaciones graves ni defunciones, informó la Secretaría de Salud (Ssa) del Estado sobre la presencia de ambos virus respiratorios durante 2026. El titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, señaló que los casos de Covid-19 presentan una tendencia al alza, con 15 registros reportados por la dependencia estatal.

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Sin embargo, precisó que, hasta el momento, no existe ningún paciente hospitalizado por complicaciones derivadas de enfermedades respiratorias. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Campeche acumula 24 casos confirmados de ambas enfermedades en lo que va del año.

De esta cifra, 15 corresponden a Covid-19 y nueve a influenza, por lo que la entidad mantiene vigilancia epidemiológica sobre el comportamiento de ambos padecimientos. En el caso del Covid-19, los 15 casos positivos fueron identificados entre 910 casos sospechosos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave. Hasta el momento, no se han reportado defunciones asociadas al virus SARS-CoV-2 en Campeche. Respecto a la influenza, durante la temporada interestacional 2026 se han contabilizado 412 casos sospechosos, de los cuales nueve fueron confirmados. Aunque la cifra mantiene bajo seguimiento a la entidad, no se han señalado complicaciones relacionadas con los casos registrados. El funcionario explicó que Covid-19 e influenza pueden presentar síntomas similares, por lo que resulta complicado diferenciarlos únicamente mediante la sintomatología.

La confirmación de cada padecimiento requiere las pruebas correspondientes para establecer un diagnóstico preciso. Ante este panorama, el sistema estatal de salud mantiene una alerta epidemiológica permanente y coordinación entre los diferentes prestadores de servicios médicos. El objetivo es detectar los casos de manera oportuna, dar seguimiento a su evolución y atender cualquier situación que pueda representar una complicación. La vigilancia se mantiene también por el comportamiento de los virus respiratorios en la Península de Yucatán, donde se concentra una parte importante de los casos de influenza.

En Campeche, el seguimiento de los registros busca mantener identificada la circulación de ambos padecimientos. Además del monitoreo de Covid-19 e influenza, la Secretaría de Salud mantiene acciones contra el dengue, enfermedad que registra 42 casos en Campeche hasta la semana epidemiológica 36. Todos los casos han sido clasificados como no graves y seis pacientes permanecieron hospitalizados únicamente bajo observación antes de recibir el alta