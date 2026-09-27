Bodas del Renacimiento Maya 2026: abren inscripciones para matrimonios gratuitos en Yucatán

Las parejas mayores de edad que residen en Yucatán podrán formalizar su relación mediante las Bodas del Renacimiento Maya 2026, una ceremonia colectiva organizada por el Gobierno del Estado para facilitar el acceso al matrimonio civil de manera gratuita.

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El periodo de inscripción permanecerá abierto del 22 de septiembre al 21 de noviembre de 2026. Las personas interesadas deberán presentar su documentación en la oficialía del Registro Civil de su municipio. La ceremonia se realizará el sábado 28 de noviembre, como parte de las actividades de la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil 2026.

Entre los requisitos se encuentran el acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía y firma, constancia de participación en las pláticas prenupciales y un documento que compruebe la residencia en Yucatán. También deberán entregarse la solicitud de inscripción y la solicitud de unión matrimonial, cuyos formatos estarán disponibles en las oficinas del Registro Civil.

En caso de que alguna de las personas contrayentes haya estado casada anteriormente, deberá presentar el acta de divorcio o, según corresponda, el acta de defunción de su anterior cónyuge. Cuando no se cuente con una constancia de vecindad, podrá acreditarse el domicilio mediante un recibo reciente de luz, agua o teléfono fijo expedido a nombre de alguna de las personas interesadas.

El procedimiento será completamente gratuito. Para conocer la ubicación de las oficialías, las parejas pueden consultar el portal consejeria.yucatan.gob.mx/oficialias o solicitar informes al teléfono 9999 30 31 50, extensión 44536.

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