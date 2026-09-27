Conductor provoca volcadura y escapa en la carretera Mérida-Progreso

Un automóvil marca Chevrolet tipo Spark, en la que viajaban dos jóvenes, terminó volcado sobre los carriles de circulación contraria de la carretera federal Mérida-Progreso, luego de ser impactado en la parte posterior por otro vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga tras ocasionar el aparatoso accidente.

El percance ocurrió en el tramo norte-sur de la citada vía, a la subida el paso a desnivel que entronca con la entrada de la comisaría meridana Komchén, cuando el vehículo afectado transitaba con dirección hacia Mérida. De acuerdo con los primeros reportes, durante su trayecto el Spark fue colisionado por un automóvil cuyas características se desconocen, ya que su conductor continuó la marcha tras el impacto. La fuerza del golpe ocasionó que el guiador del Chevrolet perdiera el control del volante.

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La unidad se desvió de su trayecto, atravesó la hondonada divisoria central, dio volteretas, hasta quedar sobre los carriles del sentido sur-norte, un riesgo para los automovilistas que se dirigían hacia Progreso. El conductor resultó policontundido, mientras que su acompañante, una joven de 19 años de edad, sufrió una probable fractura en uno de los brazos, además de diversos golpes contusos. Técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron para proporcionar los primeros auxilios a los lesionados.

Requiere hospitalización

Ante la gravedad de sus heridas, la joven fue trasladada de urgencia a un hospital de Mérida para recibir atención médica especializada. El accidente generó un amplio despliegue de elementos de la Policía Estatal, que incluyó varias patrullas dela división Caminos, ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos.

Los equipos de emergencia auxiliaron a los ocupantes, controlaron el derrame de aceite en el asfalto y se encargaron de las labores para prevenir otro accidente en la transitada vía. Agentes de la SSP y Policía Estatal de Investigación (PEI) y peritos tomaron datos y recopilaron indicios, además de revisar las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, con el objetivo de identificar el vehículo involucrado y localizar al conductor que presuntamente ocasionó el percance y se dio a la fuga