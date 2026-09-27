Manifestantes en apoyo a “Pepe” Tigre bloquean un carril del bulevar Colosio de Cancún: VIDEO

Un grupo de aproximadamente 60 personas se manifestó esta tarde sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún, en apoyo a “Pepe” Tigre, generando afectaciones a la circulación en esta importante vía.

De acuerdo con información recabada en el lugar, los manifestantes mantienen habilitado únicamente un carril para el tránsito vehicular, mientras que el resto de la vialidad permanece ocupado por quienes participan en la protesta.

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Durante la movilización surgió la posibilidad de realizar un cierre total de la carretera. Incluso, por algunos minutos fueron colocados troncos sobre la vía; sin embargo, otro grupo de participantes pidió retirarlos, al señalar que la protesta se desarrolla de manera pacífica y que no buscan bloquear por completo la circulación.

La situación generó un intercambio de opiniones entre los propios manifestantes, quienes hasta el momento mantienen abierto un carril, aunque continúa latente la posibilidad de que decidan cerrar completamente la vialidad.

Mientras tanto, la reducción de carriles ya provoca tráfico pesado en la zona del bulevar Luis Donaldo Colosio, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones al circular por este punto de Cancún.