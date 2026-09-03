Presidenta Sheinbaum reivindica lealtad y soberanía en 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en Tlalpan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves 3 de septiembre de 2026 la ceremonia por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar en su sede de Tlalpan, donde destacó el papel histórico de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía, la atención a emergencias y el servicio a la población.

Durante su discurso, la mandataria sostuvo que la historia de México está marcada por la defensa de la independencia, la libertad, la justicia social y la democracia, principios que, afirmó, también forman parte de la tradición del Colegio Militar.

Sheinbaum señaló que las nuevas generaciones de cadetes reciben una responsabilidad que va más allá de la formación castrense: mantener la confianza de la población y ejercer la autoridad con disciplina, honestidad y respeto a la dignidad humana.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la soberanía y las Fuerzas Armadas?

La Presidenta hizo un recorrido por distintos episodios históricos, desde la Independencia y los Sentimientos de la Nación de José María Morelos hasta la defensa del país durante la invasión estadounidense de 1847.

Recordó a los Niños Héroes y también la participación de los cadetes durante la Marcha de la Lealtad en el gobierno de Francisco I. Madero.

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Sheinbaum afirmó que las Fuerzas Armadas mantienen una “profunda lealtad” al pueblo de México y un compromiso permanente con la independencia y la soberanía nacional.

“La fuerza debe estar al servicio de la paz”

Uno de los mensajes centrales de la mandataria estuvo dirigido a los cadetes que actualmente se forman en el Heroico Colegio Militar.

Sheinbaum aseguró que la preparación militar debe estar acompañada por principios y sostuvo que “la fuerza debe estar al servicio de la paz”.

También señaló que la disciplina debe ejercerse con humanidad y que el respeto a la vida y a los derechos de las personas debe formar parte de las tareas de quienes integran las instituciones militares.

Sheinbaum recuerda que “la patria es primero”

La Presidenta retomó además la frase atribuida a Vicente Guerrero, “la patria es primero”, como uno de los principios que, dijo, debe acompañar a quienes tienen responsabilidades públicas y militares.

Afirmó que el uniforme representa la confianza del pueblo de México y que esa confianza debe corresponderse con preparación, honestidad, disciplina y lealtad.

Presidenta reconoce a generaciones formadas en Tlalpan

Sheinbaum rindió homenaje a directivos, profesores, instructores, personal civil y militar, así como a las generaciones de cadetes que han pasado por las instalaciones de Tlalpan durante los últimos 50 años.

La mandataria consideró que el plantel no es únicamente un espacio de formación, sino también parte del patrimonio histórico del país y símbolo de una tradición enfocada en el servicio público.

Sheinbaum cerró su mensaje con un llamado a las nuevas generaciones para mantener vivo el legado del Heroico Colegio Militar y defender la independencia y la soberanía de México.

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