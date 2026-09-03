Síguenos

Última hora

Campeche

Campeche se acerca a 5 mil casos de conjuntivitis; registra 444 más queen el mismo periodo del 2025

Campeche / Sucesos

Adulta mayor pierde su cartera en transporte de Campeche; policías la llevan hasta su casa

Una mujer de 72 años perdió su cartera con documentos tras abordar un transporte en Campeche; policías la auxiliaron cerca de Santa Lucía y la llevaron hasta su domicilio.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Mujer de 72 años pierde su cartera y queda desorientada cerca de Santa Lucía, Campeche
Mujer de 72 años pierde su cartera y queda desorientada cerca de Santa Lucía, Campeche / Dismar Herrera

Una mujer de aproximadamente 72 años fue auxiliada por personas que se encontraban en las inmediaciones de la iglesia de Santa Lucía, luego de que la observaran asustada y desorientada en la vía pública.

Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente en la colonia Compositores.

Noticia Destacada

Detienen a conductor ebrio tras derribar luminaria en la avenida Isla de Tris, Ciudad del Carmen

La mujer explicó que había perdido su cartera, en la que llevaba documentos personales, luego de abordar una de las unidades de transporte.

Al descender del vehículo no se percató de que había dejado sus pertenencias, por lo que comenzó a preocuparse al no saber qué hacer.

Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos pie tierra se acercaron para brindarle apoyo y, tras dialogar con ella, confirmaron que aunque se encontraba confundida y asustada, sabía dónde vivía.

Los agentes la abordaron a una patrulla y la trasladaron hasta su domicilio, donde buscarían contactar a sus familiares para que pudieran apoyarla y realizar las gestiones necesarias para intentar recuperar sus documentos.

JGH

Te puede interesar