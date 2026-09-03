Adulta mayor pierde su cartera en transporte de Campeche; policías la llevan hasta su casa

Una mujer de aproximadamente 72 años fue auxiliada por personas que se encontraban en las inmediaciones de la iglesia de Santa Lucía, luego de que la observaran asustada y desorientada en la vía pública.

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La mujer explicó que había perdido su cartera, en la que llevaba documentos personales, luego de abordar una de las unidades de transporte.

Al descender del vehículo no se percató de que había dejado sus pertenencias, por lo que comenzó a preocuparse al no saber qué hacer.

Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos pie tierra se acercaron para brindarle apoyo y, tras dialogar con ella, confirmaron que aunque se encontraba confundida y asustada, sabía dónde vivía.

Los agentes la abordaron a una patrulla y la trasladaron hasta su domicilio, donde buscarían contactar a sus familiares para que pudieran apoyarla y realizar las gestiones necesarias para intentar recuperar sus documentos.

JGH