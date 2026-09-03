Motociclista derrapa y queda debajo de camión Ko’ox en Campeche

Por conducir a exceso de velocidad y sin tomar las debidas precauciones, un motociclista repartidor de aves terminó derrapando hasta quedar debajo de un camión de transporte público, luego de perder el control cuando circulaba por la avenida Concordia.

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Los hechos se registraron en el cruce con la calle 13, donde el camión marcado con el número 049 se vio involucrado en el percance.

El conductor detuvo su marcha tras el impacto y dio aviso al número de emergencias, por lo que acudieron policías para tomar conocimiento.

Los agentes escucharon la versión de los implicados para determinar la responsabilidad y verificar si podían llegar a un acuerdo por el pago de los daños.

JGH