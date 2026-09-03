Síguenos

Última hora

Campeche

Campeche se acerca a 5 mil casos de conjuntivitis; registra 444 más queen el mismo periodo del 2025

Campeche / Sucesos

Motociclista derrapa y queda debajo de camión Ko’ox en Campeche

Un motociclista repartidor derrapó y terminó debajo de un camión de transporte público en la avenida Concordia de Campeche; policías acudieron para deslindar responsabilidades.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un repartidor de aves sufrió un fuerte accidente en la avenida Concordia.
Un repartidor de aves sufrió un fuerte accidente en la avenida Concordia. / Dismar Herrera

Por conducir a exceso de velocidad y sin tomar las debidas precauciones, un motociclista repartidor de aves terminó derrapando hasta quedar debajo de un camión de transporte público, luego de perder el control cuando circulaba por la avenida Concordia.

Mujer de 72 años pierde su cartera y queda desorientada cerca de Santa Lucía, Campeche

Noticia Destacada

Adulta mayor pierde su cartera en transporte de Campeche; policías la llevan hasta su casa

Los hechos se registraron en el cruce con la calle 13, donde el camión marcado con el número 049 se vio involucrado en el percance.

El conductor detuvo su marcha tras el impacto y dio aviso al número de emergencias, por lo que acudieron policías para tomar conocimiento.

Los agentes escucharon la versión de los implicados para determinar la responsabilidad y verificar si podían llegar a un acuerdo por el pago de los daños.

JGH

Te puede interesar