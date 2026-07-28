Caso Francisca Mariner: Exfiscal Rosa María “N” ofrece disculpas por omisiones y negligencia durante la investigación

La extitular de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rosa María “N”, aceptó su responsabilidad por omisiones y negligencia en la investigación de la desaparición de Francisca Mariner N. y solicitó un procedimiento abreviado para que un Juzgado de Control determine la sentencia correspondiente. Como parte de este proceso, ofreció una disculpa pública a María Dolores Patrón Pat, madre de la joven extraviada.

La exfuncionaria enfrenta un proceso penal derivado de presuntas irregularidades en las indagatorias iniciadas, tras la denuncia de desaparición de Mariner N. en el 2020. Durante una audiencia intermedia, reconoció que no supervisó de manera adecuada las labores realizadas por peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación encargados del caso.

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Como requisito para acceder al procedimiento abreviado, Rosa María “N” realizó una disculpa pública frente a las instalaciones de la FGE, dirigida a María Dolores Patrón Pat, quien además encabeza el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo.

Durante el acto, la exservidora pública reconoció que, como responsable de la Fiscalía Especializada, tuvo a su cargo la supervisión y seguimiento de la investigación, en la que existieron fallas institucionales relacionadas con la búsqueda de la víctima y el cumplimiento de la debida diligencia.

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En su mensaje, admitió que hubo omisiones en el seguimiento del expediente, lo que impidió que se desarrollaran oportunamente las acciones técnicas necesarias para esclarecer el caso y avanzar en la localización de la joven.

El caso cobró mayor relevancia en diciembre del 2024, cuando el cuerpo de Mariner N. fue identificado en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permaneció durante cuatro años debido a que no se realizó de manera oportuna la confronta de perfiles genéticos.

Por estos hechos existe un proceso penal contra cuatro exservidores públicos, entre ellos Rosa María “N”, por presuntas responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas durante la investigación.