China busca reforzar relación con México antes de visita de Roberto Velasco a Pekín

China manifestó su disposición a fortalecer la cooperación con México y elevar la confianza política bilateral, en vísperas de la visita a Pekín del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que el gobierno de Pekín espera que el encuentro permita intercambiar posiciones sobre la relación entre ambos países y sobre asuntos internacionales y regionales de interés común.

La visita ocurre en un contexto marcado por fricciones comerciales entre México y China, luego de la aplicación de nuevos aranceles mexicanos a países con los que no existe un tratado comercial.

¿Qué busca China con la visita de Roberto Velasco?

Guo Jiakun afirmó que Pekín espera que el viaje contribuya a “seguir aumentando la confianza política mutua” y a profundizar una cooperación que ambas partes consideren beneficiosa.

Velasco realizará su primera visita a China desde que asumió como secretario de Relaciones Exteriores en abril y tiene previsto reunirse con el canciller chino, Wang Yi.

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El encuentro servirá para revisar la agenda bilateral y explorar mecanismos para mantener una relación estable pese a las diferencias comerciales recientes.

¿Por qué hay tensiones comerciales entre México y China?

A comienzos de 2026, México impuso nuevos aranceles a productos procedentes de países con los que no mantiene acuerdos comerciales, entre ellos China.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que estas medidas no están dirigidas específicamente contra Pekín, sino que forman parte de una estrategia para sustituir importaciones, aumentar el contenido nacional en las cadenas productivas y proteger cerca de 350 mil empleos.

Según cifras dadas a conocer por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, las importaciones mexicanas provenientes de China afectadas por las nuevas medidas disminuyeron 28 por ciento interanual durante los primeros cinco meses de 2026.

Foreign Ministry Spokesperson Guo Jiakun’s Regular Press Conference on August 31, 2026



Shenzhen TV: It is reported that the Third APEC Senior Officials’ Meeting concluded in Dalian on August 28. Could you brief us on the meeting and its main outcomes?



Guo Jiakun: From August 17… pic.twitter.com/iuvMM1eTbm — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) September 1, 2026

China advierte por impacto de los aranceles mexicanos

Pekín ha criticado las barreras comerciales y advirtió desde marzo sobre posibles represalias.

De acuerdo con las autoridades chinas, las medidas mexicanas impactan más de 30 mil millones de dólares en exportaciones procedentes de China.

El gobierno chino ha pedido a México revisar esas decisiones, mientras que la próxima reunión entre Velasco y Wang Yi abre una nueva oportunidad para discutir el tema dentro de una agenda más amplia que incluye cooperación política, económica y asuntos internacionales.

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