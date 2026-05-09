Pareja resulta lesionada tras choque entre camión repartidor y motocicleta en el periférico de Cancún

Una pareja resultó lesionada la tarde de este jueves tras un aparatoso accidente de tránsito registrado sobre el periférico, a la altura de la avenida Rancho Viejo, en las inmediaciones de la región 235, donde se vieron involucrados un camión repartidor y una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un camión de la empresa Cristal, que salía del estacionamiento de la tienda Chedraui con dirección a una gasolinera cercana, presuntamente intentó incorporarse al periférico sin tomar las debidas precauciones.

En ese momento circulaba con preferencia de paso una motocicleta marca Italika, en la que viajaba una pareja. Debido a la maniobra del operador del camión, el motociclista no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la pesada unidad, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados sobre el pavimento.

Testigos que presenciaron el accidente actuaron de inmediato para auxiliar a la mujer que viajaba como copiloto, ya que quedó tendida sobre la vía y corría el riesgo de ser atropellada por otros vehículos que transitaban por la zona. Entre varios ciudadanos lograron ponerla a salvo mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Minutos después arribaron paramédicos a bordo de una ambulancia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Tras valorar su estado de salud, determinaron que la mujer requería traslado urgente al Hospital General debido a las lesiones que presentaba, mientras que el conductor de la motocicleta permaneció en el lugar recibiendo atención médica.

La circulación vehicular en la zona se vio parcialmente afectada durante varios minutos debido a las labores de auxilio y al retiro de las unidades involucradas.

Más tarde llegaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades para determinar cómo ocurrió el accidente y definir la situación legal de los conductores involucrados.