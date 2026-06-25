Aparatoso choque provoca volcadura de pochimóvil cerca del Rastro Municipal; un lesionado y dos unidades con severos daños

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este jueves sobre la avenida Cuatro Carriles, con dirección a la glorieta del Chechén, dejó como saldo una persona lesionada, dos unidades con severos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de un pochimóvil color rojo, con número económico 022 y placas 91A8V3 del estado de Campeche, circulaba sobre dicha vialidad cuando redujo la velocidad e intentó orillarse hacia el acotamiento derecho para abordar a dos jóvenes que le habían solicitado el servicio.

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Sin embargo, en ese momento fue impactado por alcance por un taxi Nissan Versa, color rojo con blanco, número económico 2495, con placas A-455-BEE del estado de Campeche. El conductor del vehículo de alquiler manifestó a las autoridades que no logró frenar a tiempo, ya que el pochimóvil detuvo su marcha de manera repentina.

La fuerza del impacto proyectó al pochimóvil contra la banqueta, provocando que terminara volcado sobre su costado izquierdo. Su operador quedó atrapado y lesionado al interior de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del grupo Acses, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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En el lugar permaneció el conductor del taxi, quien fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Minutos después arribaron familiares y conocidos del operador lesionado, quienes reclamaron al taxista por lo ocurrido, mientras elementos de Tránsito realizaron las diligencias y el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

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Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas al corralón municipal, mientras que la Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad legal de los involucrados en este percance vial.

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