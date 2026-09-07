Denuncian muerte de crías de tortuga marina en playa de un hotel de la Zona Hotelera de Cancún: VIDEO

Durante la mañana del sábado, la usuaria de Tiktok @marcancunlov difundió un video en el que denunció la muerte de varias crías de tortuga marina en una playa del Hotel Live Aqua, ubicado a la altura del kilómetro 12 de la zona hotelera de Cancún.

En las imágenes se observa un nido tortugero delimitado con un letrero que indica "corral de protección". En los alrededores se encuentran varías crías de tortuga sin vida, algunas de ellas varios metros de distancia de área delimitada.

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El video también muestra otras personas observando dentro del corral en donde se grabaron otras crías aparentemente sin vida.

La mujer cuestionó la supuesta falta de personal encargado de la protección de los nidos, además de afirmar que durante el tiempo que permaneció en el lugar no observó personal del hotel ni elementos de Ecología realizando labores de supervisión.

Fue hasta que encontró a uno salir de la zona de Playa Marlín y al denunciar lo sucedido, afirmó que se trataba de algo "natural".

"Pero así dicen que es la naturaleza y es el ciclo natural y que ni modos", dijo.

Según su versión, el trabajador le indicó que presentara una queja ante el número de emergencias 911, ante lo cual cuestionó quién debía encargarse de atender la situación y supervisar el área de protección.

“Si no estaban al pendiente, entonces no hagan corrales y déjenlas para que sea el ciclo natural y nadie se queje”, expresó la usuaria, quien consideró que la falta de vigilancia podría impedir que las crías lleguen libremente al mar.

Hasta el momento, la publicación corresponde a una denuncia realizada en redes sociales y no se cuenta, en la información difundida, con una postura oficial del Hotel Live Aqua ni de las autoridades ambientales respecto a las causas de la muerte de las crías.

Graba a tractor obstruyendo paso de tortuga desovando / @marcancunlov

Graba a tractor obstruyendo paso de tortuga desovando

En otro video en una playa del hotel en donde se ve a una maquinaria recolectora de sargazo realizando labores a tan solo unos metros donde se encontraba presuntamente una tortuga desovando.

En una parte de la grabación se aprecia cómo una de las llantas parece "hundirse" en la arena. La usuaria señaló que esto habría ocurrido porque otra tortuga había aparentemente desovado previamente en ese punto y, según afirmó, personal de Ecología no habría retirado los huevos del sitio.

Posteriormente, en los comentarios de la publicación, relató que después de realizar la grabación se acercó a hablar con el operador del tractor y que, junto con otras personas, se colocaron frente a la maquinaria para evitar que continuara avanzando por el área donde se encontraba la tortuga.

“Después de grabar, me acerqué a hablar con el del tractor y junto con más personas nos pusimos enfrente para que deje de pasar y así la tortuga pudo irse después de mucho tiempo no poder”, escribió.

También hizo un llamado a las autoridades para reforzar las acciones de protección de las tortugas marinas y evitar situaciones similares en las playas de Cancún.

“Sí hacemos algo, pero lo que quiero es que el Gobierno y las instancias correspondientes hagan algo para que esto deje de pasar”, manifestó.