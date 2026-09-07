Choque entre dos autos provoca crisis nerviosa y caos vial en colonia Morelos

Un percance vial entre dos automóviles particulares se registró en inmediaciones de la colonia Morelos, dejando como saldo daños materiales de consideración, afectaciones a la circulación vehicular y dos mujeres con crisis nerviosa.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 56, en el cruce con la avenida Malecón de la Caleta, donde estuvieron involucrados un automóvil Nissan Sentra, color gris, con placas de circulación DHZ-347-C del Estado de Campeche, y un vehículo de la marca Dodge Attitude, también color gris, con matrícula DKB-739-C del Estado de Campeche, este último perteneciente a la plataforma de transporte DiDi.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el Nissan Sentra circulaba sobre la avenida 56 con dirección hacia Playa Norte y, aparentemente, contaba con preferencia de circulación. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Malecón de la Caleta, el conductor del automóvil Dodge Attitude habría intentado atravesar la intersección sin tomar las debidas precauciones.

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Esto provocó que el vehículo de plataforma impactara contra el costado izquierdo del Nissan Sentra, el cual, debido a la fuerza del golpe, logró avanzar algunos metros antes de detenerse.

Tras el impacto, ambos automóviles resultaron con daños materiales de consideración. Asimismo, dos mujeres adultas que viajaban en el vehículo de la plataforma DiDi presentaron una crisis nerviosa luego de lo sucedido.

Las unidades permanecieron atravesadas y obstruyendo parcialmente la vialidad, generando afectaciones al tránsito vehicular en ambos sentidos mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Minutos después arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras y peritos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento del accidente y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Finalmente, tras dialogar y con la intervención de las aseguradoras, ambas partes lograron llegar a un acuerdo, por lo que los vehículos fueron retirados de la zona y la circulación volvió gradualmente a la normalidad.