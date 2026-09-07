Pierde Campeche alrededor de 10 mil trabajadores asegurados en julio de 2026

La reducción de alrededor de 10 mil trabajadores asegurados en julio de 2026 encendió las alertas entre el sector empresarial de Campeche, ante un escenario en el que la baja en la actividad petrolera, el cierre de negocios y las dificultades de las microempresas golpean a distintos sectores de la economía estatal.

Martha Reyes Aldama, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, reconoció que las cifras generan preocupación y señaló que la disminución no corresponde a un solo sector. Explicó que la situación alcanza a diversas actividades y que las empresas locales enfrentan un escenario que obliga a buscar alternativas para conservar los empleos.

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La dirigente empresarial señaló que Campeche mantiene una fuerte dependencia de la actividad petrolera y que cualquier reducción en ese sector tiene efectos sobre otros indicadores económicos. La caída de esta actividad, dijo, también repercute en el Producto Interno Bruto estatal y termina por afectar a empresas vinculadas con los servicios y el consumo.

El sector restaurantero es uno de los que ya resiente las condiciones económicas, con establecimientos que han cerrado sus puertas. Reyes Aldama también señaló que muchas microempresas del Estado enfrentan dificultades para mantenerse a flote, por lo que la reducción del empleo formal representa un problema que no se limita a las grandes compañías.

Ante este panorama, el Consejo Coordinador Empresarial busca fortalecer el consumo local y la proveeduría entre empresas campechanas. La organización también promueve capacitaciones gratuitas para empresarios y emprendedores, con temas relacionados con nuevas herramientas y tendencias digitales.

Reyes Aldama explicó que el organismo cuenta con representación de 19 sectores, con especialistas de distintas áreas que pueden ofrecer capacitación y asesoría. La intención es que las empresas tengan acceso a conocimientos que les permitan mejorar sus procesos y encontrar nuevas oportunidades de negocio.

Otro de los objetivos consiste en acercar a los jóvenes recién egresados de las universidades con las empresas.

El Consejo mantiene vínculos con instituciones académicas para facilitar la incorporación de nuevos profesionistas al mercado laboral y evitar que el talento local tenga que buscar oportunidades fuera del Estado.