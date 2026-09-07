La Granja VIP: Pedro Sola causa polémica por su ingreso al reality tras polémica con animales

El día de ayer, domingo 6 de septiembre comenzó la segunda temporada de La Granja VIP, donde uno de los momentos más polémicos fue la presentación de Pedro Sola, situación que los usuarios no dudaron en criticar, ya que el conductor estaría como ayudante del Tío Pepe.

Recordemos que hace un par de semanas, el conductor del programa de espectáculos ‘Ventaneando’ se vio envuelto en una fuerte controversia, debido a los desafortunados comentarios que realizó sobre los lomitos y el cuidado de los animales.

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Pedro Sola causa polémica al sumarse a La Granja VIP

Ante toda la polémica que se ha generado, se dio a conocer que Pedro Sola tendrá que aprender las actividades para el cuidado de los animales dentro de La Granja VIP, tal como alimentar, proteger a los animalitos junto con los participantes del reality.

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El famoso aseguró que no había vivido una situación así, pero se encontraba con la mejor actitud para aprender.

Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde las opiniones se mostraron muy divididas, algunas personas consideran muy buena oportunidad para que aprenda sobre los animales.

Mientras que otros cuestionaron estas acciones de la televisora, pues se afirma que es una campaña para poder limpiar su imagen.

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