Yucatán supera a Campeche y Quintana Roo en defunciones fetales, según el Inegi

Yucatán se ubicó durante el 2025 en un rango de entre 50.1 y 65 defunciones fetales por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, por encima de Campeche y Quintana Roo, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales del Inegi.

El indicador coloca a la entidad en el segundo de cuatro intervalos utilizados por el Instituto para comparar la mortalidad fetal entre los estados.

El Inegi no publicó en su comunicado una tasa exacta para Yucatán, por lo que únicamente puede establecerse que se encuentra dentro de ese intervalo. La comparación debe hacerse con cautela y no asignarle un valor puntual.

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En la Península, Campeche presentó una tasa de 29.5 defunciones fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, mientras Quintana Roo también se ubicó dentro del rango más bajo, de 25 a 50. A nivel nacional, la tasa fue de 58.9 por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años.

Más de 20 mil casos en México

Durante el 2025 se contabilizaron 20 mil 741 defunciones fetales en el país. De ese total, 80.5% ocurrió antes del parto, 18.3% durante éste y en 1.2% de los casos no se especificó el momento.

Las tasas más elevadas correspondieron a San Luis Potosí, Ciudad de México y Durango, con indicadores superiores a 80 defunciones por cada 100 mil mujeres en edad fértil.

La estadística de mortalidad fetal permite observar problemas relacionados con la salud materna, el seguimiento prenatal, las condiciones del embarazo y otros factores que pueden aumentar el riesgo para el producto.

El periodo de gestación con mayor proporción de defunciones fue el comprendido entre las semanas 20 y 27, con 39% del total nacional.

Otro 32.7% ocurrió a partir de la semana 28, mientras que 28.2% correspondió a embarazos de entre 12 y 19 semanas.

Por sexo, 52.9% de los productos fallecidos fueron masculinos y 37.3% femeninos; en los casos restantes no se especificó.

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Las cifras no significan necesariamente que las mujeres de determinado grupo de edad tengan mayor riesgo individual, ya que también dependen del número total de embarazos que ocurren en cada segmento.

Dos de cada tres casos, entre mujeres de 20 a 34 años

Las madres de entre 20 y 34 años concentraron 66.8% de las defunciones fetales registradas en México. Los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron 23.4% cada uno, mientras que las mujeres de 30 a 34 años concentraron otro 20%.

Estas proporciones describen cómo se distribuyeron los casos, pero no equivalen directamente a una tasa de riesgo por edad.

El contraste regional coloca a Yucatán por encima de sus vecinos peninsulares en el indicador publicado por el Inegi.

Campeche registró una de las tasas más bajas del país, con 29.5, mientras Quintana Roo permaneció dentro del intervalo inferior.

En Yucatán, en cambio, el indicador se ubicó en el rango de 50.1 a 65, cercano al promedio nacional de 58.9.