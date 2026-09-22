Yucatán enfrentaría un invierno atípico: prevén calor en diciembre y frío más intenso en enero y febrero

Yucatán podría cerrar 2026 con temperaturas más altas de lo habitual para la época y registrar los descensos más notorios hasta enero y febrero, en una temporada de frentes fríos que comenzaría con sistemas débiles y bajo la influencia de El Niño.

Juan Vázquez Montalvo, integrante del Comité Institucional de Atención de Fenómenos Extremos Meteorológicos de la Universidad Autónoma de Yucatán, explicó que aunque para México se pronostican 56 sistemas frontales durante la temporada 2026-2027, sólo alrededor de la mitad suele alcanzar la Península.

El especialista prevé que las primeras masas de aire frío lleguen tarde y con poca intensidad, por lo que noviembre marcaría el inicio más probable de sus efectos perceptibles en el Estado.

Sin descensos este mes

La temporada de frentes fríos en Yucatán se extiende habitualmente del 15 de octubre al 15 de mayo. Por ello, consideró poco probable que septiembre deje descensos relevantes de temperatura, aunque Protección Civil estatal contempla la posible influencia de un sistema durante este mes.

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El mayor cambio se percibiría hacia diciembre. Vázquez Montalvo anticipó que podrían predominar los días cálidos sobre los frescos y fríos, sin que eso implique temperaturas propias del verano.

“En diciembre van a durar más los días calurosos que los frescos y fríos. Y si no llega un norte para Navidad o Año Nuevo, pues sí va a sentirse calor”, explicó.

A diferencia de 2025, cuando los descensos se sintieron con mayor fuerza desde diciembre, para esta temporada los episodios más fríos podrían concentrarse durante enero y febrero.

El escenario coincide en parte con el pronóstico a cargo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que estima la influencia de 29 sistemas frontales en Yucatán entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

La dependencia también prevé un inicio de temporada más cálido de lo habitual y una mayor posibilidad de descensos importantes durante enero y febrero.

Sin embargo, una mayor cantidad de frentes no significa necesariamente temperaturas más bajas. El efecto de cada sistema dependerá de su origen, trayectoria, intensidad y permanencia sobre la región.

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56 frentes fríos

A escala nacional, el Servicio Meteorológico Nacional calcula 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027, seis más que el promedio climatológico de 50.

La mayor concentración se daría entre noviembre y febrero, periodo en el que se esperan alrededor de 32 sistemas en el país.

La temporada estará además marcada por El Niño, cuya fase cálida se ha fortalecido. NOAA estima una probabilidad superior a 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno 2026-2027.

Su presencia puede modificar la distribución de las masas de aire y las lluvias, aunque por sí sola no permite determinar cuántos frentes llegarán a Yucatán ni qué temperatura dejará cada uno. Por ahora, el escenario apunta a un arranque de temporada con menos sensación de frío y a descensos más notorios conforme avance el invierno.

Si el pronóstico se mantiene, diciembre podría sentirse más cálido de lo habitual y el frío fuerte quedaría para enero y febrero.