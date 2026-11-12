Alumnos del bachillerato "Justo Sierra Méndez" en Bacalar denuncian carencias y exigen mejoras en las instalaciones

Estudiantes del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) Pedagógico “Justo Sierra Méndez” se manifestaron este jueves en el interior de la escuela para exigir la restitución del aire acondicionado en las aulas y la atención a un conjunto de carencias que, afirman, se han acumulado sin respuesta de la dirección. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a las inmediaciones del plantel para tomar conocimiento de los hechos y mantener el orden.

De acuerdo con los inconformes, el detonante fue la decisión de las autoridades escolares de cortar el suministro eléctrico a los equipos de climatización de todos los salones, con el argumento de cuidar el medio ambiente y reducir el elevado consumo de energía.

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El alumnado sostuvo que las oficinas administrativas continuaron con el aire acondicionado encendido, mientras que los grupos, de hasta 40 estudiantes, permanecían en aulas donde los ventiladores no funcionan o están cubiertos de polvo.

Durante la protesta, las rejas de acceso permanecieron con candado por varios minutos. Los jóvenes expresaron además su molestia por las cuotas semestrales, catalogadas como voluntarias, que van de 500 a 810 pesos por estudiante, y por la exigencia estricta de comprar el uniforme oficial, con un costo de 500 pesos, como condición para ingresar. Aseguraron que esos recursos no se reflejan en el mantenimiento de las instalaciones.

Una alumna relató que el corte de energía fue solo el último de varios problemas. Describió salones con ventanas rotas cubiertas con madera, puertas que se aseguran con hilos, mobiliario deteriorado y aparatos de aire acondicionado que gotean sobre mochilas y libros. Añadió que en una ocasión uno de los equipos cayó sobre la cabeza de una compañera y que los reportes entregados no tuvieron seguimiento.

Durante la protesta, los estudiantes mantuvieron cerradas las rejas del plantel por varios minutos / Especial

Otra estudiante cuestionó la actitud de la directora del plantel, a quien identificó como Samantha. Afirmó que al término de una asamblea escolar no se les concedió derecho de réplica y que la funcionaria dio la espalda a quienes intentaron dialogar de forma respetuosa. La joven señaló que en el bachillerato se imparten contenidos sobre derechos humanos y equidad, pero que en la práctica se les limita la libre expresión y se pretende responsabilizarlos del consumo eléctrico o de conductas indebidas sin sustento.

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Un alumno indicó que la situación también repercute en su formación académica, persiste la falta de docentes en asignaturas como inglés y se han cancelado permisos para realizar prácticas profesionales. Coincidió con sus compañeras en que los sanitarios carecen de manera constante de agua, jabón y papel higiénico.

Por ello, el estudiantado analiza no presentarse a clases como medida de presión hasta obtener una solución clara y garantías de que no habrá represalias académicas.

Al concluir la jornada, las puertas del centro educativo se abrieron para permitir la salida escalonada de los distintos semestres.