¡Adiós al celular en clase! ¿Cuándo restringirán su uso en las escuelas de Quintana Roo?

A partir del 3 de noviembre, las escuelas de educación básica de Quintana Roo deberán aplicar la nueva regulación federal que restringe el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar. La medida ya comenzó a ser comunicada a padres de familia y estudiantes de planteles de esta ciudad, quienes expresaron opiniones encontradas.

En secundarias como “Juan de la Barrera” y la Técnica 20 “Rafael Ramírez Castañeda”, padres y alumnos ya fueron informados sobre la disposición, cuyo objetivo es reducir las distracciones y favorecer la atención de los estudiantes.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la regulación fue publicada el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 3 de noviembre en las 32 entidades. La medida no impide que los alumnos lleven sus dispositivos a los planteles, sino que limita su utilización durante la jornada escolar, con excepciones por situaciones de emergencia.

En Cancún, madres y padres de familia mantienen opiniones divididas. Mariana López consideró que el teléfono puede ser necesario por seguridad, pero debe permanecer guardado durante las clases.

Gilberto Gutiérrez, en cambio, señaló que puede utilizarse con autorización docente cuando sea necesario para actividades escolares. Rodolfo Galván coincidió en que el celular puede ser una herramienta educativa cuando el maestro lo solicita, mientras Patricia Gómez y Fanny respaldaron una regulación más estricta para reducir el tiempo que niños y adolescentes permanecen frente a las pantallas.

La disposición se aplicará en primarias y secundarias; en las preparatorias dependerá de cada plantel, mientras que las universidades no estarán sujetas al lineamiento / Especial

La Asociación de Padres de Quintana Roo también respaldó la disposición que se aplicará en primarias y secundarias. En el caso de las preparatorias, las restricciones dependerán de cada plantel, mientras que las universidades y demás instituciones de educación superior no estarán sujetas al lineamiento en su totalidad.

La disposición federal se tomó después de una consulta nacional a docentes y comunidades escolares. La SEP señaló que participaron más de 565 mil maestros, de los cuales el 81 por ciento respaldó regular el uso de tecnología durante las clases.

En Quintana Roo, desde enero se había planteado una iniciativa para restringir el uso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos en planteles de educación básica, propuesta que fue ignorada por el Congreso local; sin embargo, el nuevo lineamiento federal modificará el escenario. El objetivo oficial es recuperar la atención y creatividad de los estudiantes, así como evitar el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales.

El Congreso local ignoró una propuesta similar en Q. Roo / Especial

Tecnología y ciberacoso

La regulación ocurre además mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha advertido sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en redes sociales, servicios de mensajería y videojuegos, entre ellos el ciberacoso. La dependencia recomienda mantener una comunicación abierta con los menores, proteger sus datos personales, acompañar su actividad digital y conservar capturas, mensajes, imágenes o enlaces como evidencia ante una posible agresión. También pide fomentar el respeto en línea y recurrir a adultos de confianza o a la comunidad escolar cuando sea necesario.

El ciberacoso puede incluir insultos, amenazas, difusión de rumores, publicación de fotografías o videos sin consentimiento, exclusión de grupos y creación de cuentas falsas.

La SSPC mantiene disponible su Ciberguía, con recomendaciones para fortalecer la seguridad digital y prevenir riesgos en Internet.