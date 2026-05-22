Prepa de Sabancuy aplica examen de admisión a más de 100 alumnos; revelan fecha de resultados

Estudiantes de la región asistieron este viernes a la Escuela Preparatoria Manuel J. García Pinto para presentar el examen de admisión al nivel bachillerato (EXANI-I), aplicado por la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) con el respaldo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

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Mirna Teresa May Sánchez, de la Dirección de Control Escolar del área de admisión de la Unacar, informó que se inscribieron 111 alumnos para realizar la prueba en el plantel de Sabancuy. La jornada evaluativa se desarrolló en un horario de 9:00 a 13:30 horas, y los resultados oficiales se darán a conocer el próximo domingo 28 de junio.

La funcionaria explicó que los folios aprobados se publicarán directamente en la página oficial de la Unacar, donde los aspirantes podrán consultar su estatus para ingresar formalmente al nivel medio superior.

Las instalaciones del plantel estuvieron listas en tiempo y forma para recibir a los jóvenes. Ante las altas temperaturas que prevalecen en la entidad, las autoridades escolares habilitaron salones equipados con aire acondicionado, garantizando un ambiente óptimo y fresco para que los estudiantes pudieran concentrarse sin afectaciones por el clima.

La aplicación de la prueba duró cuatro horas y media. A lo largo de la mañana, y en medio de los lógicos nervios del proceso, los alumnos fueron saliendo paulatinamente de las aulas. Al concluir el tiempo límite, la jornada se declaró como exitosa y con saldo blanco, sin que se registrara ningún tipo de incidente.

Cabe señalar que la Escuela Preparatoria Manuel J. García Pinto cuenta con un cupo disponible para 120 alumnos, por lo que, al haber 111 aspirantes registrados, la evaluación operará estrictamente como un examen diagnóstico para conocer el nivel académico con el que ingresan, asegurando un lugar para todos. Una realidad distinta se vive en el Campus II de la Unacar en Ciudad del Carmen, donde la demanda supera la capacidad y el cupo será limitado.

A esta preparatoria acuden jóvenes provenientes de diversos ejidos y comunidades de la región de Sabancuy, quienes buscan cursar su bachillerato en la localidad para, posteriormente, trasladarse a las ciudades para realizar sus estudios de nivel superior.

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JGH