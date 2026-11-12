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Choque entre moto y automóvil deja dos lesionados en Plan Chac, Campeche

Una pareja que viajaba en motocicleta chocó contra un automóvil cuando circulaba sobre la avenida Jaina; una joven sufrió las lesiones de mayor consideración.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la unidad habitacional de Plan Chac.
El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la unidad habitacional de Plan Chac. / Alejandro Pech

Dos lesionados dejó la colisión de una pareja en moto contra un vehículo en la unidad habitacional de Plan Chac.

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El accidente ocurrió a las una y media de la tarde, cuando el guiador de la moto Vento 120 gris con una estudiante transitaban sobre la avenida Jaina en dirección del fraccionamiento María Lavalle Urbina hacia la colonia Minas.

Al rebasar por la izquierda, los tripulantes de la moto acabaron por estamparse contra el costado izquierdo del vehículo Kia azul, cuya conductora con un menor a bordo que iba adelante daba vuelta para ingresar a la calle Balankú del fraccionamiento Valle Dorado.

El vehículo Kia presentó abolladuras en la salpicadera izquierda y rotura en la facia.
El vehículo Kia presentó abolladuras en la salpicadera izquierda y rotura en la facia.

Producto del fuerte choque, la joven fue la que más lesionada resultó.

Mientras a la moto Vento se le torció el pedal del freno y al automotor Kia se le quebró el costado izquierdo de la facia delantera, al abollarse la salpicadera izquierda.

La lesionada fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja para no ser trasladada al hospital.

JGH

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