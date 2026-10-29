Bullying, acoso, discriminación e intoxicaciones: Los casos que han marcado al CBTIS 111 de Cancún

Tras el reporte de la presunta intoxicación de tres alumnas del CBTIS 111 “Leona Vicario” de Cancún, ocurrido el 27 de octubre, vuelven a recordarse otros incidentes registrados en el plantel a lo largo de los últimos años.

Entre ellos figuran casos de congestión alcohólica, amenazas de un supuesto ataque armado, denuncias de discriminación, presunto abuso sexual y reportes de bullying entre estudiantes.

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Amenazas y congestión alcohólica en 2022

En junio de 2022, presuntas amenazas de un ataque armado en el CBTIS 111 provocaron una movilización policiaca y la aplicación de medidas de seguridad en el plantel.

Meses después, el 14 de noviembre, dos estudiantes sufrieron congestión alcohólica en el Parque del Maestro, ubicado en la Supermanzana 64. De acuerdo con los reportes, habían consumido grandes cantidades de alcohol mezclado con jugo de naranja, por lo que recibieron atención de la Cruz Roja y fueron trasladados a una clínica del IMSS.

En noviembre de 2022, dos estudiantes sufrieron congestión alcohólica en el Parque del Maestro, en la Supermanzana 64 / POR ESTO!

Denuncian discriminación y homofobia en 2023

En enero de 2023, estudiantes y activistas LGBT+ denunciaron presuntos actos de discriminación y transfobia en el plantel. Entre los señalamientos se encontraba el caso de un alumno que habría sido impedido de participar en una ceremonia cívica por llevar maquillaje.

En octubre de ese año, la organización Conciencia LGBT+ reportó siete casos relacionados con el CBTIS 111, como parte de 20 incidentes de discriminación y homofobia contra menores de edad en escuelas de Cancún.

Denuncian presunto abuso sexual contra maestro en 2024

En noviembre de 2024, una alumna del CBTIS 111 acusó al maestro de Informática David “N”, conocido entre los estudiantes como “Alex Marín”, de presuntos tocamientos indebidos durante una clase.

Tras denunciar lo ocurrido ante sus padres, policías municipales y elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) acudieron al plantel, ubicado en la Supermanzana 1, y acompañaron a la estudiante y a sus familiares ante el Ministerio Público para presentar la denuncia.

En 2023, estudiantes y activistas denunciaron presuntos actos de discriminación y transfobia en el plantel educativo / Especial

De acuerdo con la información publicada en ese momento, la alumna aseguró que no recibió apoyo de la dirección escolar. Además, estudiantes y padres de familia señalaron que semanas antes otra alumna habría acusado al mismo docente por un presunto delito sexual.

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad.

Reportan bullying y agresiones en 2026

El 21 de mayo de 2026, estudiantes y padres de familia denunciaron presuntos casos de acoso escolar, amenazas y agresiones físicas y verbales entre alumnos.

Los señalamientos involucraban a un estudiante de segundo semestre de la especialidad de Mantenimiento Industrial, del turno matutino. Personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género acudió para atender el reporte.

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Investigan presunta intoxicación con gomitas

El caso más reciente fue este 27 de octubre de 2026, cuando tres alumnas presentaron síntomas de presunta intoxicación después de consumir gomitas dentro del plantel. Ante la situación, se activaron los protocolos escolares y se solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Las estudiantes fueron trasladadas a clínicas del IMSS y posteriormente regresaron a sus hogares con sus familiares y al día siguiente volvieron a clases.

A lo largo de los últimos años, el CBTIS 111 ha sido mencionado en reportes relacionados con incidentes de seguridad, presunta discriminación, denuncias de índole sexual y acoso escolar. En los casos denunciados, corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades y esclarecer los hechos.