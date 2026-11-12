Cierre de calles en Mérida por fiestas decembrinas 2026: conoce las fechas para tramitar permisos

El Ayuntamiento de Mérida dio a conocer las fechas límite para solicitar permisos para realizar convivios y celebraciones en la vía pública durante las fiestas decembrinas de 2026.

La disposición contempla festejos guadalupanos, Nochebuena y fin de año, por lo que las personas interesadas deberán entregar su documentación con anticipación.

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De acuerdo con la Dirección de Gobernación, los vecinos que deseen organizar eventos en calles o espacios públicos deberán presentar su solicitud cinco días antes de la fecha de su celebración.

Para los festejos guadalupanos, programados para el 11 y 12 de diciembre, el último día para realizar el trámite será el 4 de diciembre.

En el caso de las celebraciones de Nochebuena, previstas para el 24 de diciembre, la fecha límite será el 16 de diciembre. Mientras que para los convivios de fin de año, programados para el 31 de diciembre, los permisos deberán solicitarse a más tardar el 22 de diciembre de 2026.

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El trámite comienza en el portal municipal de trámites y servicios, donde los interesados deberán buscar el apartado “Convivio de vecinos o cierre de calles”, seleccionar la solicitud para realizar eventos en la vía pública o lugares públicos, descargar los formatos y reunir los requisitos.

La documentación completa se entrega de lunes a viernes en la Oficialía de Partes de la Subdirección de Gobernación que se encuentra en la calle 64 número 411, entre 47-A y 53, en el Centro de Mérida, y atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.