Pilotos de Aeroméxico rechazan aumento salarial de 4.26%; mantienen amenaza de huelga para el 16 de noviembre

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) informó que sus agremiados rechazaron la segunda propuesta de incremento salarial presentada por Grupo Aeroméxico, por lo que se mantiene el emplazamiento a huelga para el primer minuto del lunes 16 de noviembre de 2026.

El vocero del sindicato, José Suárez, confirmó que concluyó el proceso de consulta y votación entre los trabajadores, quienes decidieron no aceptar el ofrecimiento de la aerolínea, que contemplaba un aumento directo al salario de 4.26 por ciento.

¿Por qué los pilotos de Aeroméxico rechazaron el aumento salarial?

De acuerdo con ASPA, la segunda propuesta presentada por Grupo Aeroméxico no obtuvo el respaldo necesario de los pilotos durante la votación.

Las negociaciones forman parte de la revisión del contrato colectivo de trabajo, en la que el sindicato busca mejoras salariales, prestaciones y condiciones laborales.

Tras conocer los resultados, Suárez reiteró que la organización mantiene su disposición para alcanzar un acuerdo con la empresa.

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"Continuaremos privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos que nos permitan alcanzar una solución responsable para nuestros pilotos y la aerolínea", señaló.

¿Cuándo podría comenzar la huelga de Aeroméxico?

El sindicato mantiene el emplazamiento a huelga para las 00:01 horas del 16 de noviembre, por lo que ambas partes todavía tienen oportunidad de alcanzar un acuerdo que evite la suspensión de actividades.

Hasta el momento, el rechazo de la propuesta salarial no significa que la huelga haya comenzado ni que se hayan cancelado vuelos.

Conoce los resultados de la consulta del Convenio de Revisión Salarial y Contractual de Aeroméxico (AVSA). Si tu voto cuenta, #EsASPA https://t.co/YSD6RyiqtR — ASPA de México (@aspaprensa) November 12, 2026

El conflicto laboral ocurre mientras Aeroméxico mantiene operaciones nacionales e internacionales desde distintos aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La compañía y sus pilotos deberán continuar las negociaciones para determinar si logran un acuerdo antes del plazo establecido o si el movimiento sindical se lleva a cabo.

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