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Frente Frío 5 traerá lluvias fuertes y rachas de viento este viernes en Campeche

Quintana Roo / Chetumal

Lluvia intensa deja encharcamientos en colonias de Chetumal

El Operativo Tormenta permanece activo debido a los encharcamientos registrados.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Lluvia intensa deja encharcamientos en colonias de Chetumal.
Lluvia intensa deja encharcamientos en colonias de Chetumal. / Por Esto.

Una lluvia intensa se prolongó durante buena parte de la tarde de este jueves en el sur de Quintana Roo y provocó encharcamientos y complicaciones para la circulación en distintos puntos de la capital del estado. Pacto Obrero, el fraccionamiento Centenario y las Américas se encuentran entre las zonas afectadas, aunque no fueron las únicas.

Las precipitaciones se registraron por la interacción del frente frío número 5 con un canal de baja presión, un sistema que, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), derivó en chubascos con actividad eléctrica en los 11 municipios del estado.

Las precipitaciones se registraron por la interacción del frente frío.
Las precipitaciones se registraron por la interacción del frente frío. / Por Esto.

La jornada estuvo marcada además por la combinación de calor y humedad. La Coeproc advirtió sobre la presencia de bancos de niebla en carreteras, por lo que recomendó extremar precauciones al conducir.

Ante los encharcamientos registrados, el Operativo Tormenta permanece activo en la ciudad. De acuerdo con los reportes meteorológicos, se esperan más lluvias fuertes en las próximas horas.

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