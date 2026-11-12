Clima en Campeche 13 de noviembre: Frente Frío 5 traerá lluvias fuertes y rachas de viento este viernes

El clima en Campeche este viernes 13 de noviembre estará influenciado por la llegada del frente frío número 5, el cual ingresará por el litoral del Golfo de México hacia la Península de Yucatán con una probabilidad superior al 80 por ciento en los próximos tres días y tendencia a estacionarse durante el fin de semana, de acuerdo con la perspectiva invernal difundida en reportes meteorológicos.

Noticia Destacada Lluvias, evento de “norte" y descenso de temperatura: así estará el clima en Campeche esta semana

Según los pronósticos, este sistema frontal provocará en Campeche lluvias fuertes con acumulados de entre 25 y 50 milímetros principalmente en la zona costera y el suroeste, además de un evento de norte ligero con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora en zonas costa afuera y oleaje elevado de hasta 2 metros de altura en altamar.

Respecto al comportamiento térmico, aunque durante el día prevalecerá un ambiente caluroso con máximas de 30 a 35 grados Celsius en la entidad, el paso del frente frío ocasionará un descenso de temperatura que dejará un ambiente fresco durante las madrugadas y amaneceres, con valores mínimos de entre 15 y 20 grados Celsius.

Ante este pronóstico invernal, se aconsejó a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en el estado del tiempo y evitar cruzar zonas inundadas, mientras que se exhortó a la navegación marítima y al sector pesquero a seguir atentamente los avisos emitidos por las capitanías de puerto.

JGH