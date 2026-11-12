Instalan mesa de seguridad entre la ANTAC y las autoridades federales para frenar delincuencia en Quintana Roo

Fernando Baeza

Chetumal, 12 de noviembre. Para frenar los riesgos operativos y los hechos delictivos que enfrentan los operadores del autotransporte de carga y turismo en la entidad, el presidente nacional de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez Gamboa, encabezó en la capital del estado una mesa de trabajo interinstitucional con altos mandos de seguridad pública, procuración de justicia y gobernabilidad.

Al encuentro acudieron el coordinador estatal de la Guardia Nacional, General Brigadier de Estado Mayor Sergio López Acosta, junto con el Capitán Castillo, responsable de la División Caminos.

Por parte de las instancias ministeriales y de política interior participaron Felipe Neri, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR); Carlos Tobilla, fiscal del fuero común especializado en robo de vehículos; y Rodrigo Ramos, enlace de la Secretaría de Gobernación.

Durante el intercambio, los representantes del sector transportista expusieron un diagnóstico puntual sobre las vulnerabilidades que persisten en los tramos carreteros federales y estatales del Caribe mexicano.

Subrayaron que el traslado de mercancías y visitantes requiere garantías reales de integridad física y patrimonial, por lo que demandaron intensificar los recorridos de disuasión y establecer una presencia constante de la División Caminos en los corredores logísticos de mayor afluencia.

Asimismo, se abordó la necesidad de agilizar los protocolos de atención y seguimiento ministerial cuando se registren robos, extorsiones o percances viales, evitando trámites burocráticos que retrasen la recuperación de unidades o afecten la continuidad de las operaciones comerciales en el sur y norte de Quintana Roo.

Como resultado de la reunión, la dirigencia nacional de la ANTAC y las dependencias participantes pactaron mantener un esquema de colaboración permanente mediante enlaces directos de comunicación inmediata.

El propósito central de este mecanismo es reducir los tiempos de reacción ante cualquier emergencia en ruta, blindar la cadena de suministro regional y resguardar la movilidad turística en toda la geografía estatal.