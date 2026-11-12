Tras seis días de bloqueo, Madres Buscadoras levantaron el plantón por completo en el Kilómetro Cero de la Zona Hotelera de Cancún

Luego de permanecer aproximadamente seis días en manifestación pacífica sobre el Kilómetro 0, en el cruce de la avenida Bonampak y el bulevar Kukulcán, acceso principal a la Zona Hotelera, integrantes de colectivos de madres buscadoras levantaron el plantón alrededor de las 19:30 horas de la noche de este miércoles, restableciendo por completo la circulación vehicular.

​La movilización inició luego de que las manifestantes denunciaran la falta de atención y avance en sus respectivas carpetas de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con Wendy, integrante del colectivo Tabay de Chetumal, la protesta comenzó el pasado viernes frente a las instalaciones del Poder Judicial en la capital del estado; sin embargo, ese mismo día decidieron trasladarse a Cancún para instalar el bloqueo en el municipio de Benito Juárez y ejercer mayor presión institucional.

En el punto se congregaron cerca de 50 personas, entre ellas alrededor de 30 mujeres provenientes de Chetumal, así como familiares de personas desaparecidas originarias de municipios como Bacalar y José María Morelos.

Tras lograr una mesa de acuerdos en la que las autoridades correspondientes se comprometieron a dar celeridad y seguimiento puntual a los expedientes, las manifestantes procedieron a retirarse y emprender el regreso a sus lugares de origen.

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Durante los casi seis días que duró el cierre vial, cientos de automovilistas y trabajadores tuvieron que buscar rutas alternas para ingresar y salir de la zona turística.

Aunque la jornada transcurrió sin personas lesionadas, se registraron momentos de tensión e intercambios verbales con ciudadanos inconformes por las afectaciones en sus traslados laborales.

Asimismo, elementos policiacos procedieron con la detención de un sujeto que arribó al sitio para retirar y dañar las pancartas de protesta. Pese a los altercados aislados, las integrantes del colectivo destacaron el respaldo recibido por gran parte de la ciudadanía cancunense, quienes les brindaron alimentos, agua y enseres básicos para sostener su estancia.

Finalmente, advirtieron que mantendrán abiertas las mesas de diálogo con la Fiscalía y las autoridades estatales para garantizar la resolución de los casos y la captura de los presuntos responsables.