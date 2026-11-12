Joaquín Díaz Mena promueve en Ciudad de México proyectos de inversión que representan 79 mil empleos para Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó en la Ciudad de México ante representantes de la industria nacional las oportunidades de inversión con las que cuenta la entidad, logrando el acuerdo para instalar una mesa de trabajo permanente con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

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A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó que esta instancia de colaboración con la Concamin permitirá dar seguimiento puntual a la llegada y consolidación de nuevos capitales productivos en territorio yucateco.

Díaz Mena destacó que actualmente el estado cuenta con una cartera de 88 proyectos de inversión, los cuales representan la generación de más de 79 mil empleos en diversos sectores económicos.

En Ciudad de México, presenté ante representantes de la industria nacional las oportunidades de inversión que tiene Yucatán. Como resultado, la @CONCAMIN instalará una mesa de trabajo permanente con nuestro gobierno para dar seguimiento a nuevos proyectos. Hoy contamos con 88 proyectos de inversión que representan más de 79 mil empleos. Queremos que este crecimiento llegue a más municipios y se refleje en mejores oportunidades para las familias yucatecas. — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 13, 2026

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal subrayó que el objetivo de esta vinculación empresarial es descentralizar el desarrollo económico para que el crecimiento llegue a más municipios y se traduzca en mejores oportunidades de bienestar para las familias yucatecas.

JGH