Con una muestra gastronómica, artesanal y agrícola instalada en el domo de la localidad de Sabidos, en la Ribera del Río Hondo, productores rurales celebraron el sexto aniversario del programa federal Sembrando Vida mediante la realización de la denominada Feria del Plátano. En el evento participaron alrededor de 100 sembradores pertenecientes a los ejidos de Allende y Sabidos, quienes exhibieron el trabajo comunitario y los resultados obtenidos tras años de labor en el campo.

Alondra Jacqueline Castillo, delegada de la comunidad, destacó la importancia de la jornada festiva y el esfuerzo conjunto de los participantes.

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Señaló que la exposición reunió a decenas de productores organizados que han complementado sus labores agrícolas con capacitaciones de Misiones Culturales, lo que les ha permitido trascender la cosecha primaria para incursionar en la elaboración de alimentos y conservas transformadas.

Por su parte, Daniel Reyes Macías, organizador de la feria, detalló que el eje central de la exposición fue el plátano, fruto a partir del cual se elaboraron platillos y derivados como torrejas, tamales, tortillas, pan, horchatas, dulces, postres, botanas de fruta deshidratada y budines.

Productoras presentaron conservas, mermeladas, salsas y otros alimentos elaborados con cosechas de la región / Fernando Baeza

Asimismo, indicó que los asistentes y expositores presentaron semillas de vivero, compostas, insumos orgánicos, además de productos adicionales cosechados en la región como limón, carambola y coco.

Durante el evento, diversas productoras compartieron que la transformación de las cosechas locales ha dado pie a la creación de mermeladas de diferentes sabores, salsas de tamarindo, chiles en escabeche, nopales, así como quesos napolitanos y platillos tradicionales a base de plátano.

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Las participantes resaltaron que estas alternativas de valor agregado no sólo diversifican su oferta comercial, sino que también reafirman los conocimientos adquiridos a lo largo de su capacitación técnica.

Los organizadores enfatizaron que, durante estos seis años de trayectoria, los productores han hecho frente a desafíos climatológicos adversos como sequías, plagas y variaciones ambientales. No obstante, recalcaron que mediante el uso de fertilizantes, caldos y compostas orgánicas elaboradas de manera artesanal, han logrado consolidar sus cultivos, mejorar la economía familiar y fortalecer la cohesión social entre las comunidades involucradas.