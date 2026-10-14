Sembrando Vida 2026 anuncia meta de mil 500 millones de árboles y presenta avances del programa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el programa Sembrando Vida tiene como meta plantar mil 500 millones de árboles entre 2024 y 2030, como parte de la estrategia del Gobierno federal para restaurar ecosistemas, fortalecer la producción agrícola y apoyar a las comunidades rurales.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre de 2026, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, presentó los avances del programa, que actualmente beneficia a 414 mil 80 sembradoras y sembradores en 24 entidades federativas.

La funcionaria destacó que Sembrando Vida, creado en 2019, ha permitido plantar más de mil 200 millones de árboles de especies nativas y endémicas entre 2019 y 2025.

¿Cuántos beneficiarios tiene Sembrando Vida en 2026?

López Gutiérrez informó que el programa cuenta con más de 138 mil mujeres y 275 mil hombres, quienes realizan actividades de producción agrícola, conservación y restauración ambiental.

La superficie apoyada supera un millón 35 mil hectáreas, equivalente aproximadamente a siete veces la extensión territorial de la Ciudad de México.

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Además, Sembrando Vida tiene presencia en más de 158 áreas naturales protegidas y contempla la participación de comunidades de 46 lenguas indígenas.

Los beneficiarios reciben un apoyo económico de 6 mil 450 pesos y participan en más de 19 mil Comunidades de Aprendizaje Campesino, donde comparten conocimientos y desarrollan proyectos productivos.

Sheinbaum busca plantar mil 500 millones de árboles durante su sexenio

La titular de Agricultura explicó que, como parte de la meta establecida para el periodo 2024-2030, se prevé producir y plantar aproximadamente 300 millones de árboles cada año.

Detalló que durante 2026 se han plantado más de 129 millones de árboles, mientras que otros 222 millones permanecen en viveros y se incorporarán a las acciones del próximo año.

Actualmente, el programa dispone de 16 mil 600 viveros comunitarios para apoyar la producción de plantas.

Sembrando Vida impulsa producción de maíz y comercialización

La funcionaria señaló que el programa también busca recuperar 49 razas de maíces nativos y aumentar 20 por ciento la producción de este cultivo para autoconsumo en las comunidades participantes.

Asimismo, reportó la realización de más de 8 mil 400 tianguis comunitarios, la operación de 291 tiendas y 56 tortillerías, además de 127 unidades de transformación de alimentos.

El catálogo del programa incluye más de 4 mil 500 productos transformados que pueden comercializarse directamente.

Por su parte, Claudia Sheinbaum destacó que su administración incorporó una mayor coordinación con las áreas de medio ambiente y agricultura para fortalecer la restauración ecológica y la venta de productos.

La mandataria afirmó que el objetivo es mantener cerca de 450 mil participantes y ampliar las acciones de reforestación hacia terrenos cercanos a las parcelas que actualmente reciben apoyo.

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