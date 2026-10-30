Sembrando Vida lleva productos para el Día de Muertos a Champotón y Hopelchén; esto es lo más vendido

Ante la cercanía de las celebraciones del Día de Muertos y Hanal Pixán, productores del programa Sembrando Vida realizaron este viernes 30 de octubre tianguis campesinos en los municipios de Champotón y Hopelchén, donde ofrecieron alimentos, cosechas y productos tradicionales utilizados en la elaboración de altares y comidas dedicadas a los fieles difuntos.

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En ambos municipios, los campesinos aprovecharon la demanda de ingredientes como hojas de plátano, xpelón, calabaza y maíz, además de dulces regionales y otros productos del campo, con el objetivo de comercializar directamente sus cosechas y obtener ingresos adicionales durante esta temporada.

Champotón: hojas de plátano, dulces y cempasúchil entre los más buscados

En Champotón, los bajos de la arquería municipal fueron sede del tianguis de Sembrando Vida, donde participaron productores pertenecientes a al menos seis grupos del municipio, quienes ofrecieron una variedad de productos agrícolas y alimentos tradicionales.

En Champotón participaron productores de al menos seis grupos. / Jorge May

De acuerdo con los vendedores, entre los artículos con mayor demanda destacaron las hojas de plátano, los manojos de xpelón, los dulces de papaya y calabaza, así como las flores de cempasúchil, utilizados durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Carmen Chablé, una de las participantes, explicó que los productores también llevaron semillas de calabaza y maíz, plátanos, aguacates, atoles y dulces de yuca y camote, entre otros alimentos.

“Tenemos en oferta muchos productos, como las semillas de calabaza y maíz. Igual tenemos plátanos, aguacates, atoles, la hoja de plátano, el xpelón, así como los dulces de calabaza, yuca y camote”, expresó.

Los productores señalaron que este viernes fue el último día del tianguis y consideraron positiva la respuesta de los consumidores.

Hopelchén: diez grupos campesinos participan en tianguis previo al Hanal Pixán

Mientras tanto, en Hopelchén, diez grupos de productores del programa Sembrando Vida participaron en un tianguis campesino realizado en el auditorio municipal U-Taan Kaj, donde habitantes de la cabecera municipal y comunidades cercanas acudieron para adquirir ingredientes y productos destinados a las celebraciones de los fieles difuntos.

En Hopelchén participaron diez grupos de productores campesinos. / Por Esto!

La actividad comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana y reunió a productores de San Juan Bautista Sahcabchén, El Poste, Rancho Sosa, Yaxché Akal y la cabecera municipal, quienes comercializaron directamente sus cosechas y productos elaborados.

Entre los participantes estuvieron los grupos La Ceiba, Much Meyaj, Tumben Cheob, Prosperidad Chenera, Cinco Pozos, Tumben Kuxtal, Paxal Kuxtal y Milpa Campesina, además de agrupaciones de Rancho Sosa y Yaxché Akal.

Los vendedores ofrecieron frijol, maíz, calabaza, naranja agria, limón, pepino, elote verde, atole de maíz nuevo, iswaj y pibinales, así como dulces de papaya, ciricote, ciruela y calabaza, miel de abeja, tamales, manteca, hojas de plátano y xpelón.

También se comercializaron productos transformados, como champú de sábila y pan de elote, además de plantas de cítricos y aguas frescas naturales.

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Tianguis de Sembrando Vida, una alternativa de ingresos para campesinos

En Hopelchén, este tianguis se realiza por tercer año consecutivo antes de las celebraciones del Hanal Pixán, con la participación de integrantes de diez Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC).

De acuerdo con los organizadores, el propósito es que los productores tengan un espacio para vender directamente sus cosechas y artículos derivados, además de obtener ingresos adicionales a los apoyos que reciben mediante el programa.

De esta manera, los tianguis de Champotón y Hopelchén permitieron acercar productos del campo a los consumidores en vísperas del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, fechas en las que las familias preparan alimentos y ofrendas para recordar a sus difuntos.

JGH