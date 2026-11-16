El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, advirtió que el país enfrenta un deterioro grave de su democracia y cuestionó presuntos actos de corrupción relacionados con personas cercanas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en un encuentro celebrado en la Casa de América, en Madrid, España, Calderón criticó los cambios institucionales impulsados por los gobiernos de Morena y aseguró que existen riesgos para la independencia de los organismos encargados de garantizar el Estado de derecho.

Las declaraciones del expresidente, quien gobernó México de 2006 a 2012, fueron difundidas este lunes 16 de noviembre de 2026 mediante videos publicados en redes sociales.

¿Qué dijo Felipe Calderón sobre la democracia en México?

Durante su intervención, Calderón sostuvo que las modificaciones al sistema judicial y electoral han debilitado los mecanismos institucionales que permiten mantener el equilibrio entre los poderes públicos.

"El deterioro de la democracia en México es acelerado, grave", afirmó el exmandatario, al cuestionar las reformas impulsadas desde el Gobierno federal.

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El político también hizo referencia al Instituto Nacional Electoral (INE) y expresó críticas sobre su funcionamiento y las condiciones de independencia de las autoridades electorales.

Sus declaraciones formaron parte de una discusión internacional sobre los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas en América Latina.

Calderón señala presunta corrupción en entorno de Andy López Beltrán

El expresidente también cuestionó el combate a la corrupción durante los gobiernos de Morena y mencionó las investigaciones periodísticas sobre personas cercanas a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", quien participa en la dirigencia nacional del partido.

Calderón hizo referencia a señalamientos sobre posibles actos de tráfico de influencias y contratos gubernamentales relacionados con integrantes de ese círculo.

Sin embargo, las declaraciones del exmandatario constituyen acusaciones políticas y no acreditan por sí mismas la comisión de delitos por parte de López Beltrán o de sus allegados.

Me dio mucho gusto participar en la presentación del libro sobre el Presidente Sebastián Piñera en Madrid. Un honor compartir el panel con los presidentes de España , José María Aznar y Mariano Rajoy, y con Álvaro Vargas Llosa, en Casa de las Américas. https://t.co/M8Ca7yaKUl — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 16, 2026

Expresidente cuestiona cambios al Poder Judicial y al INE

Durante el encuentro en Madrid, Calderón insistió en que la independencia de las instituciones judiciales y electorales resulta necesaria para garantizar los derechos de la ciudadanía.

El exmandatario comparó la situación de México con otros procesos políticos de América Latina y manifestó su preocupación por la concentración de decisiones en el poder público.

Sus declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre las reformas institucionales y los señalamientos de corrupción que involucran a distintos actores políticos.

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