La interrupción del suministro de energía eléctrica será de 06:00 a 08:00 horas del 23 de noviembre, debido a trabajos de modernización y mantenimiento en la infraestructura eléctrica de Othón P. Blanco.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica en las poblaciones de Mahahual, Xcalak y Uvero, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, debido a trabajos de modernización y mantenimiento.

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De acuerdo con el aviso de la paraestatal, la interrupción está programada para el lunes 23 de noviembre de 2026, en un horario de 06:00 a 08:00 horas, por lo que los habitantes de estas localidades permanecerán dos horas sin servicio eléctrico.

La dependencia indicó que la suspensión del suministro es necesaria para evitar riesgos en la infraestructura eléctrica y proteger tanto al personal que realizará los trabajos como a los habitantes de las comunidades.

Ante esta situación, recomendó a la población tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido.