Como parte de los festejos en honor al Cristo Rey, la feligresía católica de Seybaplaya participó en diversas actividades religiosas como las tradicionales mañanitas, la misa de solemnidad y una emotiva procesión infantil.

Jesucristo Rey del Universo , que se erige desde el cerro más alto del puerto, los creyentes entonaron las tradicionales mañanitas.

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Posteriormente, se celebró la misa de solemnidad en honor a Cristo Rey, en un ambiente de fe, recogimiento y devoción.

Más tarde, entre cantos y alabanzas, un grupo de niños participó en una emotiva procesión con motivo de esta importante celebración religiosa.

Ataviados de blanco y globos del mismo color, los infantes recorrieron las principales calles de esta cabecera rumbo a la sede parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el Centro de la cabecera de Seybaplaya.