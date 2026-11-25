Ejidatarios de Calderitas bloquearon el acceso al basurero municipal de Chetumal e impiden el paso a los camiones recolectores para exigir atención al problema de desbordamiento de residuos sólidos y para la recuperación de hectáreas que les fueron invadidas.

Los manifestantes se plantaron sobre el camino de terracería que comunica al tiradero a cielo abierto portando pancartas con leyendas como con pancartas de “Queremos solución” “Ya basta de basura” y “No a la invasión”.

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Denuncian que 5 de las 7 hectáreas destinadas para la basura ya están llenas y desbordadas, lo que está provocando contaminación cerca de sus viviendas.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Proximidad Social, así como personal del Gobierno del Estado dialogando con los ejidatarios.