Alrededor de medio centenar de habitantes de diferentes colonias de Chetumal se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para protestar por los elevados cobros en sus recibos bimestrales de consumo de energía eléctrica.

Los inconformes señalaron que los montos de sus recibos se han incrementado considerablemente sin que exista una explicación clara sobre las razones de estos aumentos, situación que, aseguraron, afecta directamente la economía de sus familias.

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Ante esta situación, exigieron a la empresa que revise los cobros y proporcione una explicación sobre los importes que deben pagar, pues consideran excesivas las cantidades facturadas por el servicio.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica en las instalaciones de la CFE y contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes permanecieron en el lugar durante la protesta.