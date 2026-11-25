El ingreso del frente frío número 8 a la Península de Yucatán ha provocado condiciones adversas en el litoral campechano, donde la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de varios puertos para embarcaciones mayores y menores debido al evento de Norte.

Noticia Destacada Joven de Ciudad del Carmen es detenido con presuntas drogas en Hopelchén

De acuerdo con el aviso difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, las restricciones abarcan distintos puntos del Golfo de México y el Mar Caribe, incluidos puertos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Campeche, el cierre para embarcaciones mayores comprende los puertos de Campeche, Seybaplaya, Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kaab Naab.

Mientras que para embarcaciones menores, la restricción incluye esos mismos puntos, además de Champotón. También permanecen cerrados Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, localidades bajo la jurisdicción de Isla del Carmen.

El evento de Norte está relacionado con la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Campeche, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas del estado.

Estas condiciones representan un riesgo para las actividades marítimas, especialmente para pescadores y prestadores de servicios turísticos que realizan recorridos en embarcaciones.

Las restricciones también alcanzan a otras entidades de la región. En Yucatán se reportaron cierres en Progreso, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, El Cuyo y otros puertos; mientras que en Quintana Roo se incluyen Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y Holbox.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y respetar las restricciones de navegación, además de extremar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa.

JGH