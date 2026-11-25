El ingreso del frente frío número 8 ha generado estragos en la comunidad de Isla Arena, donde los pobladores reportan que se han quedado sin energía eléctrica, por lo que hacen un llamado al personal de la Comisión Federal de Electricidad para que atienda su petición, ya que tienen productos en bodega que se tienen que mantener en refrigeración, por lo que temen una pérdida por varios miles de pesos.

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El frente frío número 8 ha estado generando fuerte oleaje, lo que obliga a que más de 300 pescadores se mantengan en sus hogares para evitar que sean sorprendidos en alta mar, por lo que esperan que este mal tiempo pase pronto y regresen al mar para continuar con sus labores de pesca; sin embargo, siguen pendientes de los reportes de las autoridades para evitar accidentes y pérdidas de vidas humanas dentro del mar.

El fuerte oleaje generado por el sistema frontal mantiene en tierra a más de 300 pescadores de la localidad. / Erik Caamal

Los isleños Esteban Narváez, José Alberto Escalante López y Abrahán Molas Gómez, entre otros, dieron a conocer que desde las 8 de la mañana se quedaron sin energía eléctrica por corrientes de vientos que se registraron por la mañana, lo que originó que cables de alta tensión chocaran y provocaran que se quedaran sin energía eléctrica, por lo que se espera que la Comisión Federal de Electricidad acuda pronto para restablecer la energía eléctrica y así evitar que la isla se la pase en penumbras esta noche.

Ante esta situación, los habitantes esperan que personal de la Comisión Federal de Electricidad acuda a la brevedad para realizar los trabajos correspondientes y restablecer el suministro eléctrico, pues temen que la comunidad pase la noche en penumbras, además de que la falta de energía podría ocasionar importantes pérdidas económicas a las familias que dependen de la conservación de sus productos en refrigeración, por lo que hasta el cierre de esta edición la comunidad continúa en penumbras.

JGH