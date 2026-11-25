La polémica sigue creciendo dentro de La Granja VIP, donde todos los granjeros quieren llegar a la recta final del reality, por lo que las estrategias cada día generan más conflictos y enfrentamientos.

Esta noche vamos a vivir uno de los momentos más polémicos, pues los granjeros se van a enfrentar cara a cara en la Asamblea de Nominación, la cual va a poner a varios de ellos en riesgo de salir el próximo domingo del reality.

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¿Quiénes van a ser los nominados de La Granja VIP?

Hasta el momento, los granjeros que están en la placa de nominados son Julio Camejo por el Legado de Bebeshita, quien fue la última eliminada y Manelyk, quien perdió el Duelo de Nominación con ‘Mono’ Osuna, aunque las cosas podrían cambiar de un momento a otro.

Sin embargo, el resto de los granjeros que van a completar la placa de nominados se va a definir esta noche, cuando todos voten por ese participante que ya no quieren dentro de La Granja VIP, momento que semana a semana ha generado mucha polémica.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todos los detalles de La Granja VIP, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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