Incendio de una vivienda en Calderitas deja a una persona con quemaduras en la espalda

Una intensa movilización de los cuerpos de rescate y de las fuerzas de seguridad se registró en la alcaldía de Calderitas, luego de que se reportara el violento incendio de una vivienda particular.

El siniestro, que causó alarma generalizada entre los habitantes de la zona, dejó como saldo una persona lesionada con quemaduras de consideración en la región de la espalda, además de cuantiosas pérdidas materiales en la estructura afectada.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió de manera específica en el cruzamiento de la calle Jalapa con la calle Coahuila Norte, en las inmediaciones de la colonia Yucatán de la citada comunidad.

Vecinos del sector se percataron de la densa cortina de humo y las intensas llamas que comenzaban a salir del inmueble, por lo que solicitaron de inmediato la presencia urgente de las unidades de emergencia a través de múltiples llamadas a las líneas del 911.

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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con prontitud al sitio para desplegar las líneas de agua e iniciar con las maniobras críticas de combate al fuego, evitando de esta manera que las llamas lograran propagarse hacia las propiedades residenciales de los predios colindantes.

Al mismo tiempo, paramédicos de los servicios de salud brindaron los primeros auxilios a uno de los moradores de la casa, quien resultó herido al presentar quemaduras en la espalda mientras intentaba ponerse a salvo de la radiación y el fuego, requiriendo su posterior valoración médica especializada.

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Hasta el momento se desconocen las causas precisas que originaron el fuego, por lo que las autoridades competentes realizarán los peritajes correspondientes en el inmueble una vez concluidas las labores de enfriamiento y remoción de los escombros para dictaminar si el siniestro derivó de un cortocircuito o de un descuido doméstico.

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